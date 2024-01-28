Ваши предки были модниками, если ваши фамилии звучат так, как в списке

Происхождение украинских фамилий – были ли ваши предки модниками
Украинские фамилии могут многое рассказать о профессиях, способностях, положениях в обществе и даже виде своих обладателей.
А звучание некоторых из них указывают на то, что их обладатели уделяли большое значение тому, как одеваться, то есть были модниками.
Львовский языковед Юлиан Редько в книге "Современные украинские фамилии" перечисляет такие фамилии.
Согласно его исследованию, тех, кто в старину красиво одевался и отличался легкомыслием называли "дженджиками".
Это слово легло в основу целой группы фамилий, а именно:
- Дженджер,
- Дженжер,
- Дженжеруха,
- Жежера,
- Жежеря,
- Жежерун,
- Джинджиристый.
Вторая группа фамилий происходит от слова "хлюст" — так называли тех, кто любил хорошо одеваться и уделял одежде слишком много внимания. От него произошли следующие фамилии:
- Хлюст,
- Хлюстов,
- Хлюстин,
- Хлюстиков,
- Хлюстина.
Еще одна группа фамилий происходит непосредственно от таких прилагательных для описания внешнего вида человека, как нарядный и модный.
Речь идет о таких фамилиях:
- Чепурный,
- Чепурко,
- Чепурнов,
- Чепурняк,
- Чепурненко,
- Модный,
- Модников.
Читайте также: