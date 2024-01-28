Ваши предки были модниками, если ваши фамилии звучат так, как в списке

Происхождение украинских фамилий – были ли ваши предки модниками

Украинские фамилии могут многое рассказать о профессиях, способностях, положениях в обществе и даже виде своих обладателей.

А звучание некоторых из них указывают на то, что их обладатели уделяли большое значение тому, как одеваться, то есть были модниками.

Львовский языковед Юлиан Редько в книге "Современные украинские фамилии" перечисляет такие фамилии.

Согласно его исследованию, тех, кто в старину красиво одевался и отличался легкомыслием называли "дженджиками".

Это слово легло в основу целой группы фамилий, а именно:

Дженджер,

Дженжер,

Дженжеруха,

Жежера,

Жежеря,

Жежерун,

Джинджиристый.

Вторая группа фамилий происходит от слова "хлюст" — так называли тех, кто любил хорошо одеваться и уделял одежде слишком много внимания. От него произошли следующие фамилии:

Хлюст,

Хлюстов,

Хлюстин,

Хлюстиков,

Хлюстина.

Еще одна группа фамилий происходит непосредственно от таких прилагательных для описания внешнего вида человека, как нарядный и модный.

Речь идет о таких фамилиях:

Чепурный,

Чепурко,

Чепурнов,

Чепурняк,

Чепурненко,

Модный,

Модников.

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