Ваши предки были свободолюбивы, любили природу, рыбачить и охотиться, если имели такие фамилии

Каждая украинская фамилия имеет какое-то значение и даже тайну. Раньше фамилии давали по роду занятий, месту жительства, образу жизни, внешним чертам и по характеру. А есть такие, которые давались охотникам и рыбакам сначала как прозвища, а затем они перешли в родовые имена. Рассказываем, ссылаясь на научную работу языковеда Юлиана Редька "Современные украинские фамилии", какае прозвища давали любящим рыбачить и охотиться.

Какие фамилии чаще всего давали охотникам и рыбакам: полный список

У охотников были четкие и понятные фамилии по роду своего занятия – Охотник или Стрелец. Хотя последнее несколько видоизменилось и имеет несколько форм – Стрельчук, Стрельцов, Стрелковский, Стрельниченко.

Те охотники, которые любили охотиться на отдельных животных или птиц, получали соответствующие фамилии: Убийвовк, Птичник, Бобровник, Щебийвовк, Лысобей, Сцибивовк.

Рыбаки также имели понятную фамилию, переходившую из прозвищ, которые они получали по роду своей деятельности: Рыбалко, Рыбак, Рыбалка, Рыбачок, Рыбалченко, Рыбачук, Рыбарук, Рыбарчук.

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