Ваши предки могли находиться в культе: вы даже не подозревали, что означают эти фамилии

Некоторые современные украинские фамилии могут нести отпечаток дохристианских культов, которые были распространены на этой территории.

Ученый-языковед, знаток в сфере ономастики (раздел языкознания о совокупности имен собственных объектов) Дмитрий Бучко в своей работе "Фамилии Бойковщины и язычество восточных славян" рассказал о фамилиях, которые, по его мнению, связаны с дохристианскими культами, популярными на территории современной Украины.

Каждая украинская фамилия несет в себе частицу истории и может многое рассказать о предках человека, который его носит. Но многие об этом даже и не догадываются. К примеру, родовые имена, происходящие от дохристианских культов.

Ученый уверен, что антропонимы, имеющие первоначальную семантику "флоры", могут относиться именно к языческим религиям, которые существовали среди наших предков. Чаще всего такие родовые имена произошли от названий растений, кустов, деревьев, грибов, овощей, частей растений и плодов.

Поэтому, если ваша фамилия Дубовый, Дубицкий, Дубовский, Дубовец, Липка, Ольховый, Граб, Кленовый, Слива, Осокин, Камышовый, Горошко, Горохов, Лобода, Стада, Крапива, Лепеха, Хмеленко, Квитка, Квитченко, Лозовой, Лозинский,, Качанова, Колосов, Шишкин, Тычинская, Лоза, Картофель, Капуста, Капустин, Редька, Свекла, Огурцов, Боровик, Грибовский, Дубовик, возможно, ваши предки находились в дохристианском культе, за что и получили свое родовое имя.

Читайте также: