Ваши предки правили городами, если у вас такая фамилия: проверьте свою

Эти фамилии давали главам древних украинских городов и городков, некоторые из них все еще распространены.

Происхождение украинских фамилий достаточно разнообразно и очень интересно. Одни произошли от местностей, другие от рода занятий, а некоторые вообще от прозвищ. Также есть такие, которые говорят о роли в обществе, они давались украинцам по названиям их должностей. Рассказываем, какие фамилии давали городским головам.

Какие фамилии давали управленцам украинских городов

Языковед Юрий Редько в своей работе "Современные украинские фамилии" разъясняет, какие родовые имена давали управляющим украинскими городам и городкам. Эти люди, в свое время руководившие городскими советами, получали фамилии согласно своей должности.

Все древние украинские города, которые не имели магдебургского права, возглавляли войты, меньшие городки и поселки – старосты. В западной части Украины войтом называли сельского голову – старосту.

Поэтому от должности войта ушли такие украинские фамилии:

Войтов, Витов, Войтов, Войтович, Войтович, Войтович, Войтенко, Войтюк, Витюк, Войтина, Войтунь, Войтышин, Витишин, Витовский, Вуйцик.

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