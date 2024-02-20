Ваши предки принадлежали к элитному казацкому роду и имели сверхспособности, если фамилия звучит так

По легендам некоторые казаки умели предвидеть будущее и превращаться в других существ, не проиграли ни одной битвы.

Наверное, каждый из нас помнит из школьных уроков истории легенды об украинских казаках-характерниках. Так называли казаков, которые принадлежали к элитным родам и обладали необычайными способностями. Они умели остановить войско врага, не вступая в битву, навести мрак, превратиться в дерево или коня. На сегодняшний день тысячи украинцев носят фамилии этих славных казаков. Рассказываем, какие фамилии носили ключевые исторические фигуры казацкой поры, которых относят к украинским казакам-характерникам.

Какие фамилии принадлежали казацким вожакам с суперспособностями

По легендам, все казаки, обладающие чрезвычайными физическими и умственными способностями, были выходцами из рода языческих волхвов. Их с детства тренировали и развивали, чтобы они могли в полной мере овладеть своим даром. Казаки-характерники были целителями, советниками, врачами, гениальными полководцами, предсказывали будущее. Они всю жизнь тренировались и развивали свой дар. В народе считали, что все украинские гетманы и атаманы были характерниками и имели сверхспособности.

Иван Сирко – легендарная фигура в истории казачества, считался самым знаменитым казаком-характерником. Согласно легендам и преданиям, Сирко умел превращаться в волка, дерево, предсказывал будущее, наводил мрак на врагов, что помогло ему не проиграть ни одной битвы. В Украине насчитывается 1506 человек, которые носят эту фамилию.

– легендарная фигура в истории казачества, считался самым знаменитым казаком-характерником. Согласно легендам и преданиям, Сирко умел превращаться в волка, дерево, предсказывал будущее, наводил мрак на врагов, что помогло ему не проиграть ни одной битвы. В Украине насчитывается 1506 человек, которые носят эту фамилию. Иван Золотаренко – государственный деятель гетманской Украины, славившийся чрезвычайными способностями. По преданию, во время его похорон гремел гром и молния попала в церковь, где было его тело, сгоревшее вместе с церковью. В Украине на сегодняшний день насчитывается 1215 носителей этой фамилии.

– государственный деятель гетманской Украины, славившийся чрезвычайными способностями. По преданию, во время его похорон гремел гром и молния попала в церковь, где было его тело, сгоревшее вместе с церковью. В Украине на сегодняшний день насчитывается 1215 носителей этой фамилии. Казак Мамай – самый известный казак-характерник, умевший предвидеть будущее. Это собирательный идеализированный образ сказочника-путешественника, которого воспевал украинский народ в своих песнях. Сейчас в Украине 1741 человек носит такую фамилию. Больше всего она распространена на Северщине.

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