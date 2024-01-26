Ваши предки принадлежали к украинской элите, если фамилия звучит так: проверьте свою

Каждая украинская фамилия имеет свою историю происхождения и может многое рассказать о традициях, быте и культуре наших предков. Есть родовые имена, перешедшие из прозвищ, дававшиеся по принадлежности к месту жительства. А есть фамилии, которые получала украинская интеллигенция – люди, принадлежавшие к медикам, педагогам и искусству. Рассказываем, ссылаясь на работу Юлиана Редька, какие фамилии получали представители элиты.

Какие фамилии получали врачи и знахари

Языковед Юлиан Редько провел обширное исследование украинских родовых имен, которое впоследствии описал в своей книге "Современные украинские фамилии". В частности, он исследовал происхождение фамилий украинской интеллигенции.

Ученый проследил, что раньше врачебным делом в Украине занимались преимущественно женщины. А еще было распространено целительство – сочетание народной медицины и сельской магии. Этим делом также занимались мужчины. Отсюда проистекают фамилии Гадал и Ворожко.

Относительно фамилии Медик, как говорит сам языковед, ее достаточно трудно отследить, потому что она происходит из латинского языка. Но такую фамилию могли давать только людям с медицинским образованием, которые не имели отношения к народной медицине или знахарству.

Какое происхождение фамилий у педагогов и людей искусства

Педагоги имели соответствующие фамилии: Шкильнык, Школяр, Школик, Шкильнюк, Школун. Также есть фамилии людей, уже работавших не в начальных школах, а в так называемых бурсах, где преподавались науки высшей школы. Это такие редкие родовые имена, как Логик, Философ, Книжник.

Люди, занятые искусством, получали фамилии Маляр, Малярик и Маляренко. Есть и такие, которые получали саркастические прозвища, потому что были не слишком искусными в своем деле. В народе их в шутку называли Богомаз, Богомазюк, эти прозвища затем перешли в фамилии.

Все, кто тем или иным образом был связан с музыкой, а в Украине это были обычно церковные певчие, получали фамилии Пивец и Спивак. Люди, которые были дирижёрами в хоре, имели родовые имена Регент и Регенчук.

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