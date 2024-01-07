Ваши предки, скорее всего, были ловеласами, если у вас такая фамилия

Фамилии, которые намекают на любвеобильность ваших предков
Продолжаем рассказывать о происхождении фамилий в Украине. Их история древняя и интересная. Фамилии рассказывают, кем были наши предки, откуда происходят, чем занимались, какими чертами выделялись среди других.
Есть среди фамилий и намекающие на то, что ваши предки были очень любвеобильными.
Но имейте в виду, фамилии могут иметь несколько трактовок, и если у вас или ваших знакомых одна из перечисленных фамилий, это лишь один из возможных вариантов, что ваши предки были ловеласами.
Вот, например, список фамилий, которые в древности могли давать соблазнителями. На самом деле их, конечно, больше, много производных:
- Самые распространенные фамилия – Бабий, 15403 его носителей, производная – Бабийчук – 2889 носителей.
- На втором месте по распространенности Кохан, 5102 носителей, Коханюк – 890 украинцев имеют такую фамилию, Коханевич – 1330 и Коханець, 511 носителей.
- Третье место за распространение занимают фамилии — Жеребецкая — 528 носителей, Жеребец — 321 и Любимова — 535 носителей и Любимов 333 носителя.
На любвеобильность предков намекают также следующие фамилии:
- Огирь (209 носителей),
- Распутная (231), Распутная (195),
- Потипака (72),
- Паплюга (32),
- Кокоткина (78); Кокоткин (54),
- Гриховодова (15), Гриховодов (7),
- Повийчук (44),
- Улица (10)
- Беспутный (7).
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