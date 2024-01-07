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Ваши предки, скорее всего, были ловеласами, если у вас такая фамилия

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
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Ваши предки, скорее всего, были ловеласами, если у вас такая фамилия

Фамилии ловеласов

Фамилии, которые намекают на любвеобильность ваших предков

Продолжаем рассказывать о происхождении фамилий в Украине. Их история древняя и интересная. Фамилии рассказывают, кем были наши предки, откуда происходят, чем занимались, какими чертами выделялись среди других.

Есть среди фамилий и намекающие на то, что ваши предки были очень любвеобильными.

Но имейте в виду, фамилии могут иметь несколько трактовок, и если у вас или ваших знакомых одна из перечисленных фамилий, это лишь один из возможных вариантов, что ваши предки были ловеласами.

Вот, например, список фамилий, которые в древности могли давать соблазнителями. На самом деле их, конечно, больше, много производных:

  • Самые распространенные фамилия – Бабий, 15403 его носителей, производная – Бабийчук – 2889 носителей.
  • На втором месте по распространенности Кохан, 5102 носителей, Коханюк – 890 украинцев имеют такую фамилию, Коханевич – 1330 и Коханець, 511 носителей.
  • Третье место за распространение занимают фамилии — Жеребецкая — 528 носителей, Жеребец — 321 и Любимова — 535 носителей и Любимов 333 носителя.

На любвеобильность предков намекают также следующие фамилии:

  • Огирь (209 носителей),
  • Распутная (231), Распутная (195),
  • Потипака (72),
  • Паплюга (32),
  • Кокоткина (78); Кокоткин (54),
  • Гриховодова (15), Гриховодов (7),
  • Повийчук (44),
  • Улица (10)
  • Беспутный (7).

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Дата публикации
Просмотры
241
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