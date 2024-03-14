Ваши предки строили Украину, если фамилия звучит так: проверьте свою

Эти родовые имена наиболее распространены в Киевской, Николаевской и Хмельницкой областях.
Фамилии украинцев несут в себе множество тайн и могут многое рассказать об истории нашего народа. Есть такие родовые имена, которые давались по месту жительства, социальному статусу, чертам характера и лица. А есть те, которые означают род занятий. Рассказываем, какие фамилии давались тем, кто занимался строительством на территории украинского государства.
Какие фамилии давали тем, кто строил Украину: проверьте по списку свою
Согласно информации ресурса "Рідні" и работы "Сучісні українські прізвища" языковеда Юрия Редько можно проследить историю происхождения фамилий людей, которые занимались строительством. Речь идет о тех родовых именах, которые давались рабочим строительных профессий, работавшим с кирпичом. Если ваша фамилия звучит так, ваши предки в прямом смысле строили украинское государство.
Языковед называет следующие фамилии:
- Цегольник – сейчас в Украине проживает 90 носителей этого родового имени, преимущественно в Хмельницкой и Киевской областях. Есть еще производные от него – Цегольник, Цегольнюк.
- Цеголко – 30 человек имеют такие фамилии, они проживают в Киевской области.
- Цегельский – насчитывается 46 человек с этой фамилией, наиболее распространены на западноукраинских землях.
- Цигельман – фамилию имеют шесть человек, проживающих на Киевщине и Запорожье.
- Цегельна – насчитывается 254 человека, которые носят эту фамилию. Проживают в большинстве своем на Киевщине и Николаевщине.
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