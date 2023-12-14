Ваши предки точно были богатыми: какие фамилии принадлежали состоятельным украинцам

Кем были ваши предки часто можно определить по фамилиям. Есть фамилии, указывающие, что в роду у вас были "церковные" люди, по фамилиям можно понять к какому чину принадлежали ваши предки, были ли среди них казаки, военные, дворяне. Соответствующие фамилии получали украинцы, которых считали сообразительными и умными

В своей книге "Современные украинские фамилии" языковед Юлиан Редько приводит примеры украинских фамилий, которые давали состоятельным людям. По некоторым из них сразу непонятно, что они принадлежали богатым людям. Также он рассказывает, где такие фамилии были наиболее распространенными.

Среди фамилий для "богачей":

Богач (Богач). От него образовались такие фамилии, как Богачевич, Богачевский, Богатчук, Богатырский, Багацкий и Богачишин. Наиболее распространенная фамилия Багач была во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Дука — синоним слова "богатый". От него образовалась фамилия Дученко.

Дидыч. Так называли богача, владевшего целым селом. Такая фамилия наиболее распространена в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Скоробогатый или Скоробогацкий – так называли людей, которые могли быстро разбогатеть.

Кармазин. Как утверждает языковед, фамилия происходит от названия дорогого иностранного, скорее всего, английского сукна. Владеть им могли владеть исключительно богачи. Кроме того, Кармазинами называли также богатую казацкую старшину.

Фалендыш – еще одна фамилия, связанная с владением сукна. В переводе с немецкого — это "лучшее лондонское сукно", которым также раньше могли владеть только богатые люди.

Знать – такую фамилию получали представители знати.

Шляхетка и Шляхтич — произошли от прежних прозвищ, ставших фамилиями.

Мостипан и Мастипан. Шляхту называли "его милость господин", на польском это звучало как "miscipan, mospan" Сначала это были прозвища, которые потом тоже стали фамилиями.

Паныч, Панчик, Паник, Панонько, Паночко, Панця, Панів – эти фамилии, которые произошли от слова "пан" и свидетельствовали о статусе и богатстве.

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