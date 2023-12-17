Ваши предки веяли ветры и вьюги: какие украинские фамилии отражают погодные явления

Украинские фамилии, возникшие от погодных условий и климатических явлений

Одной из особенностей древнего украинского мировоззрения есть сочетание христианских религиозных представлений с языческими верованиями, взаимопереплетение элементов анимизма, фетишизма и тотемизма.

Древние украинцы верили в наличие души или духа в вещах и явлениях окружающего мира, в природных явлениях, таких как гром, молния, дождь, град и многое другое.

Самые распространенные природные явления, как буря, ветер, радуга, дождь, град, гроза, час, вьюга, зима, звезда, звезда, заря, мороз, ненастье, роса, слякоть, жара, облако, холод были источником для образования прозвищ, а затем и фамилии людей.

Об этом пишет Валентин Лученко в Этимологическом словаре украинских фамилий, такие фамилии автор называет "климатонимическими".

Украинские фамилии, образованные от названий погодных явлений:

От бури пошли такие фамилии, как Буренюк, Бурюк, Бурий, Буриенко, Буренко, Бурченко.

От ветра – Ветряный, Витрук, Витренко.

От радуги – Радуга, Весельченко.

Дождь лег в основу фамилий Дощук, Дощенко.

От града пошли фамилии Градов, Градский, Граденко, Градовенко.

От грозы Грозюк, Грозенко.

"Година", время в основе фамилий Годынюк, Годыняк, Годынчук, Годыненко.

От завирюхи образовались Завирющенко.

От зимы образовались фамилии Зименюк, Зимюк, Зименко, Зимченко.

От "зірки", образовались Зирко, Зиренко, Зирченко, Зирчук, Зирчак.

От зарницы — Зорница, Зирниченко, Зирнюк.

Заря лежит в основе фамилий Зоряный, Зоренюк, Зорук, Зоренко

Мороз – Морозко, Морозов, Морозюк, Морозенко.

"Негода", непогода - Негодюк, Негоденко.

От росы пошли Росюк, Росяк, Росенко, Росиченко.

От "сльоти" слякоти образовалось Сльотенко, від "спеки" - Спеченко.

"Хмара", облако стало Хмаруком, Хмаренко.

Холод стал Холоднюк, Холодняк, Холодный, Холодян, Холозян, Холоденко.

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