Как сделать, чтобы розы цвели все лето / © unsplash.com

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Об особом природном настое написали в издании “На пенсии”. Он состоит из минеральных удобрений и коровяка.

Благодаря такой подкормке в мае роза формирует большое количество бутонов, которые летом зацветают пышными соцветиями обильных цветов.

Приготовить раствор очень просто. Нужно только развести в воде настой коровяка (пропорции 1:10), а затем внести эту подкормку под каждый кустик розы. На один нужно не менее 3 литров.

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Проводите такую подкормку раз в две недели вплоть до начала цветения.

Не забудьте дополнительно подкормить розы минеральными удобрениями. Возьмите 1 час. ложку мочевины, разведите ее в 10 л воды, а затем подлейте каждый кустик 3 л подкормки.