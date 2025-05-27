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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
88
Время на прочтение
1 мин

Ваши розы будут цвести все лето: поливайте кусты этим раствором — рецепт без химии

К концу мая следует успеть подкормить кустовые розы этим настоем, чтобы они цвели пышно целое лето.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как сделать, чтобы розы цвели все лето

Как сделать, чтобы розы цвели все лето / © unsplash.com

Об особом природном настое написали в издании “На пенсии”. Он состоит из минеральных удобрений и коровяка.

Благодаря такой подкормке в мае роза формирует большое количество бутонов, которые летом зацветают пышными соцветиями обильных цветов.

Приготовить раствор очень просто. Нужно только развести в воде настой коровяка (пропорции 1:10), а затем внести эту подкормку под каждый кустик розы. На один нужно не менее 3 литров.

Проводите такую подкормку раз в две недели вплоть до начала цветения.

Не забудьте дополнительно подкормить розы минеральными удобрениями. Возьмите 1 час. ложку мочевины, разведите ее в 10 л воды, а затем подлейте каждый кустик 3 л подкормки.

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Дата публикации
Количество просмотров
88
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