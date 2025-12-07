Ваши зеркала никогда не были такими чистыми – все благодаря копеечному средству из аптеки

Зеркало. / © Фото из открытых источников

Устали от полос, пятен и пыли, которые оседают на ваших зеркалах уже через несколько минут после мытья? Существует способ сделать ваши зеркала блестящими, как никогда раньше, и эффект будет длиться дольше. Секрет кроется в неприхотливом средстве из аптеки.

Об этом сообщает ресурс Kobieta w INTERIA.PL .

Глицерин является одним из компонентов кремов для рук, увлажняющих лосьонов и мыла. Всем известно его полезное воздействие на кожу. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что этот самый ингредиент может творить чудеса в вашем доме?

Оказывается, глицерин создает на поверхности стекла тонкий, невидимый слой, обладающий антистатическими свойствами. То есть пыль отталкивается от зеркала, а не оседает на нем.

Как использовать глицерин

Вымойте зеркало, как вы обычно это делаете. Можно использовать воду с небольшим количеством уксуса, чтобы удалить стойкие пятна и придать ему блеск. После этого высушите его.

Затем возьмите чистую мягкую ткань (идеально подходит микрофибра), нанесите только 2-3 капли глицерина и тщательно отполируйте всю поверхность зеркала.

Важно осторожно протереть и создать невидимое покрытие, а не нанести жирный слой. В результате – идеальный блеск.

Глицерин идеален для мытья окон и душевой кабины.

Тот же метод, который вы используете для зеркал, можно успешно использовать для мытья окон, стекла или стеклянной двери душевой кабины. Глицерин не только придаст им блеск, но и защитит от быстрого накопления пыли и пятен от воды.

