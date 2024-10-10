Важно сделать это уже сейчас: зачем клеить на окно кусок пенопласта – результат вас удивит

Обычно в каждом доме после приобретения техники остаются куски пенопласта. Не торопитесь их выбрасывать.

Несмотря на то, что пенопласт может издавать неприятные звуки и выглядеть не слишком эстетично, не спешите выбрасывать его, особенно перед зимой. Вот что лучше сделать: уложите куски пенопласта в глубокую емкость, залейте ацетоном и хорошо перемешайте.

Реакция начнется немедленно, и пенопласт быстро превратится в вещество, похожее на жевательную резинку. Эта субстанция станет надежным и эффективным герметиком, который поможет за короткое время закрыть все щели в окнах и утеплить их до зимы.

Этот метод подходит не только для деревянных, но и для пластиковых окон, если через них проходит холод через щели.

По каким причинам может дуть из пластикового окна

Как и чем можно утеплить окна / Фото: Фото из открытых источников

Со временем пластиковые окна могут начать пропускать воздух. Это может происходить по нескольким причинам:

Новостройка может привести к смещению рамы, создающей щели;

Некоторые детали, как утеплитель, могут изнашиваться;

Несвоевременный или отсутствующий уход за окнами также влияет на их герметичность.

Как утеплить окна, чтобы не дуло: еще несколько проверенных способов

Перед тем как утеплять окна, необходимо определить места, откуда проникает холод. Лучше всего для этого использовать тактильный метод – ощупать окна по всему периметру. Там, где ощутите прохладу, нужно уплотнить. Также можно использовать зажженную свечу или спичку – пламя будет шататься от сквозняка.

Чтобы утеплить окна на зиму, можно воспользоваться следующими способами:

Заклеить стыки оконной рамы малярным скотчем – старый и проверенный способ;

Наклеить теплосберегающую плёнку на стекло – эффективный вариант для утепления;

Заполнить щели подручными материалами, такими как размоченная ткань или газета.

Не забудьте тщательно вымыть окна перед утеплением, чтобы в комнату проникало больше солнечного света, дополнительно обогревающего дом. Также обезжирьте все поверхности, где будут производиться работы, чтобы материал лучше держался.

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