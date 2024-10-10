Важно сделать это уже сейчас: зачем клеить на окно кусок пенопласта – результат вас удивит

Обычно в каждом доме после приобретения техники остаются куски пенопласта. Не торопитесь их выбрасывать.
Несмотря на то, что пенопласт может издавать неприятные звуки и выглядеть не слишком эстетично, не спешите выбрасывать его, особенно перед зимой. Вот что лучше сделать: уложите куски пенопласта в глубокую емкость, залейте ацетоном и хорошо перемешайте.
Реакция начнется немедленно, и пенопласт быстро превратится в вещество, похожее на жевательную резинку. Эта субстанция станет надежным и эффективным герметиком, который поможет за короткое время закрыть все щели в окнах и утеплить их до зимы.
Этот метод подходит не только для деревянных, но и для пластиковых окон, если через них проходит холод через щели.
По каким причинам может дуть из пластикового окна
Со временем пластиковые окна могут начать пропускать воздух. Это может происходить по нескольким причинам:
- Новостройка может привести к смещению рамы, создающей щели;
- Некоторые детали, как утеплитель, могут изнашиваться;
- Несвоевременный или отсутствующий уход за окнами также влияет на их герметичность.
Как утеплить окна, чтобы не дуло: еще несколько проверенных способов
Перед тем как утеплять окна, необходимо определить места, откуда проникает холод. Лучше всего для этого использовать тактильный метод – ощупать окна по всему периметру. Там, где ощутите прохладу, нужно уплотнить. Также можно использовать зажженную свечу или спичку – пламя будет шататься от сквозняка.
Чтобы утеплить окна на зиму, можно воспользоваться следующими способами:
- Заклеить стыки оконной рамы малярным скотчем – старый и проверенный способ;
- Наклеить теплосберегающую плёнку на стекло – эффективный вариант для утепления;
- Заполнить щели подручными материалами, такими как размоченная ткань или газета.
Не забудьте тщательно вымыть окна перед утеплением, чтобы в комнату проникало больше солнечного света, дополнительно обогревающего дом. Также обезжирьте все поверхности, где будут производиться работы, чтобы материал лучше держался.
Читайте также: