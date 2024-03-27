Важный инструмент для установления дат загадочных событий: как полные солнечные затмения помогают историкам

Полное солнечное затмение произойдет 8 апреля 2024 года. Такие явления всегда происходят по точному графику, который можно рассчитать на сотни лет вперед. Но мало кто догадывается, что полные солнечные затмения помогают исследователям устанавливать даты загадочных событий.

Полные солнечные затмения на протяжении многих веков завораживали и пугали человечество. Как пишут в журнале The Universe. Пространство. Tech историки находят в архивах немало упоминаний о том "как день превратился в ночь" или "Луна поглощала Солнце". Это явилось толчком к новым исследованиям.

Сегодня мы знаем, что полное солнечное затмение это астрономическое явление, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, чем полностью закрывает вид на дневное светило для определенной части нашей планеты. Однако в древности люди об этом не догадывались. Хотя мыслители разных времен и думали, что солнечному затмению есть логическое объяснение. Например, в 648 году до нашей эры древнегреческий поэт Архилох писал: "Нет ничего удивительного, невозможного или чудесного о том, что бог среди богов Зевс совершил ночь с полудня, спрятав свет сияющего Солнца".

Археоастрономия и солнечные затмения

Археоастрономия или астроархеология использует научные астрономические записи о том, когда происходили ключевые исторические события. И самое полное солнечное затмение является важнейшим из всех астрономических явлений, поскольку их люди могут наблюдать в конкретном месте и в конкретное время.

В древности точные даты древних наблюдений за затемнениями определялись с учетом времени дня (например, утро, день, вечер), времени года и других астрономических факторов. Так древнекитайские тексты содержат записи о солнечном затмении, которое произошло на рассвете, и помогают точно определить время начала правления императора Йи-ван I.

Одной из древнейших записей о солнечном затмении датируется приблизительно февралем-мартом 1222 года до нашей эры. Он был найден на глиняной табличке из Угарита (старый город в современной Сирии). Именно благодаря этой записи историки смогли точно определить, когда исчез этот город.

Конечно, точное предсказание будущих солнечных затмений, как и анализ исторических наблюдений, потрубают достаточно сложные вычисления. Из-за влияния гравитационных сил перемещение Солнца, Земли и Луны непостоянно, поэтому точный прогноз сделать довольно трудно. К примеру, примерно на 18 микросекунд в год увеличивается продолжительность земного дня. Кажется, это совсем не достаточно. Но такое изменение влияет на точность датировки исторических событий.

Чтобы сохранить точность в исследованиях, эти изменения нужно учитывать. А эти исследования помогают нам лучше понять, как свою историю, так и историю всей планеты.

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