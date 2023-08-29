Важный момент: как часто нужно чистить стиральную машину от накипи

Стиральную машину нужно чистить от накипи, хотя об этом моменте часто забывают.

Почему важно регулярно чистить стиральную машину от накипи

Регулярный уход любит любая техника, а если игнорировать появление загрязнений внутри стиральной машины, она выйдет из строя преждевременно.

Дополнительно накопление известкового налета на нагревательных элементах снижает эффективность техники, ведь она тратит больше энергии для нагрева воды. Если регулярно чистить барабан от накипи, можно сэкономить электроэнергию.

Остатки налета на нагревательных элементах и барабане могут также отразиться на качестве стирки. Благодаря очистке стиральной машины можно обеспечить чистоту белья, уберечь его от неприятных запахов и появления дополнительных пятен.

Как часто нужно чистить стиральную машину от накипи

Частота удаления известкового налета зависит от разных факторов, но в среднем специалисты рекомендуют проводить процедуру раз в 3-6 месяцев. Чтобы вычислить более точно, обращают внимание на частоту эксплуатации стиральной машины и жесткость воды.

Существует много способов удаления накипи из стиральной машины. При этом можно использовать некоторые народные средства. В частности, с накипью отлично справляются лимонная кислота и уксус. Следует запустить стиральную машину без белья, добавив в барабан очистное средство. После завершения процедуры важно дополнительно удалить остатки средств от накипи. Для этого специалисты советуют запускать режим полоскания без загрузки белья.

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