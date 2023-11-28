Чтобы наш язык был правильным во время общения, нужно искоренять из него русскоязычные калькированные слова. К таким словам относится слово "Сочельник", которого нет в украинском языке. Ведь скоро праздники, поэтому наверняка хочется знать, как на украинском языке будет правильно назвать вечер перед Рождеством.

Как правильно сказать по-украински "Сочельник"

Чтобы проверить наличие любого слова в нашем языке, нужно использовать Академический толковый словарь украинского языка (СУМ). Так вы наверняка будете знать, есть ли такое слово в нашем языке или нет. Итак, в толковом словаре лексемы "Сочельник" нет. Это слово калькировано с русского языка, поэтому тем, кто хочет говорить правильно, не стоит его употреблять.

В украинском языке для "Сочельника" есть украинский соответствие – "Святвечір". Именно это слово называет тот вечер, который предшествует Рождеству Христову.

Если проверить слово "Святвечір" по Академическому толковому словарю украинского языка, то там будет написано: «Святвечер – вечер перед Рождеством. Что ни говори, а эти святки, этот сочельник… имеют для меня значение (Михаил Коцюбинский). Это было до рождественских праздников. На сочельник, как это бывало каждый год, Андрюша принес тете ужин (Андрей Головко)».

Раньше мы писали, как будет правильно на украинском языке «лечащий врач».

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