Вечная проблема со стрейч-пленкой решена: теперь конец можно найти за секунды
Каждый, кто хоть раз пользовался пищевой стрейч-пленкой, сталкивался с проблемой, когда теряется ее конец. Можно стоять и тратить время, ища его, а можно воспользоваться простым лайфгаком.
Просто смочите пальцы обычной водой из под крана и возьмите в руки рулон. После этого начните вращать его круговыми движениями в разные стороны, словно отжимаете излишнюю влагу из ткани.
Благодаря влажным на пальцах создается дополнительное трение, а потому вы лучше чувствуете стыки слоев стрейч-пленки. Такой простой метод поможет вам буквально через несколько секунд найти конец рулона. Он либо поднимется сам во время вращения, либо вы его почувствуете под пальцами.
А чтобы больше не искать конец стрейч-пленки, воспользуйтесь одним из таких простых приемов после отрезания нужного вам куска:
на свободный край можно приклеить небольшой кусочек скотча или цветной бумажный стикер — он будет служить удобным маркером;
сделайте на краю пленки небольшой загиб и вы больше не потеряете конец.
Как видите, все очень просто. И вы больше не будете тратить свое драгоценное время по пустякам.