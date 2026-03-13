Вечная проблема со стрейч-пленкой решена: теперь конец можно найти за секунды

Как найти конец стрейч-пленки / © Фото из открытых источников

Реклама

Просто смочите пальцы обычной водой из под крана и возьмите в руки рулон. После этого начните вращать его круговыми движениями в разные стороны, словно отжимаете излишнюю влагу из ткани.

Благодаря влажным на пальцах создается дополнительное трение, а потому вы лучше чувствуете стыки слоев стрейч-пленки. Такой простой метод поможет вам буквально через несколько секунд найти конец рулона. Он либо поднимется сам во время вращения, либо вы его почувствуете под пальцами.

А чтобы больше не искать конец стрейч-пленки, воспользуйтесь одним из таких простых приемов после отрезания нужного вам куска:

Реклама

на свободный край можно приклеить небольшой кусочек скотча или цветной бумажный стикер — он будет служить удобным маркером;

сделайте на краю пленки небольшой загиб и вы больше не потеряете конец.

Как видите, все очень просто. И вы больше не будете тратить свое драгоценное время по пустякам.