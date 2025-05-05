Ведро картофеля с каждого куста: проверенный аграрный метод для действительно обильного урожая

Как получить огромный урожай картофеля / © Pixabay

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На размер картофеля влияет множество факторов, и один из ключевых — грамотная и своевременная поливка. От того, когда и сколько вы увлажняете почву, напрямую зависит щедрость урожая.

Чтобы клубни вырастали крупными и сочными, важно не упустить два решающих периода, во время которых растение особенно нуждается влаге. Именно в эти критические моменты очень важно подливать кусты.

фаза цветения;

активное наращивание клубней.

Если в эти критические моменты почва останется сухой, надеяться на хороший урожай нельзя.

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Поэтому в жару лучше отложить все остальные дела и уделить максимум внимания поливу: щедро увлажните грядки, чтобы растения не страдали от нехватки воды.

Есть еще один важный момент, который следует учесть при выращивании картофеля — подкормка почвы. Многие огородники традиционно используют навоз, считая его незаменимым. Однако если у вас нет этого органического удобрения, не стоит волноваться — существуют эффективные альтернативы, которые ничем не уступают по результату.

Опытные садоводы часто отказываются от навоза, заменяя его горчичным жмыхом. Для достижения наилучших результатов этот жмых смешивают с накопившимися за зиму фруктовыми и овощными шкурками. Такая смесь является прекрасным стартовым удобрением для картофеля, и ее рекомендуют закладывать в каждую лунку во время посадки.

Еще одна важная деталь, на которую часто не обращают внимание — это сера. Она оказывает существенное влияние на размер и качество клубней, поэтому следует добавлять сульфат аммония по чайной ложке в каждую лунку во время посадки.