- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 38
- Время на прочтение
- 2 мин
Ведро картофеля с каждого куста: проверенный аграрный метод для действительно обильного урожая
Большинство дачников убеждены: без качественной подкормки нельзя и мечтать о щедром урожае. Правильно подобранное удобрение для картофеля — ключевой шаг, непосредственно влияющий на количество и качество клубней.
На размер картофеля влияет множество факторов, и один из ключевых — грамотная и своевременная поливка. От того, когда и сколько вы увлажняете почву, напрямую зависит щедрость урожая.
Чтобы клубни вырастали крупными и сочными, важно не упустить два решающих периода, во время которых растение особенно нуждается влаге. Именно в эти критические моменты очень важно подливать кусты.
фаза цветения;
активное наращивание клубней.
Если в эти критические моменты почва останется сухой, надеяться на хороший урожай нельзя.
Поэтому в жару лучше отложить все остальные дела и уделить максимум внимания поливу: щедро увлажните грядки, чтобы растения не страдали от нехватки воды.
Есть еще один важный момент, который следует учесть при выращивании картофеля — подкормка почвы. Многие огородники традиционно используют навоз, считая его незаменимым. Однако если у вас нет этого органического удобрения, не стоит волноваться — существуют эффективные альтернативы, которые ничем не уступают по результату.
Опытные садоводы часто отказываются от навоза, заменяя его горчичным жмыхом. Для достижения наилучших результатов этот жмых смешивают с накопившимися за зиму фруктовыми и овощными шкурками. Такая смесь является прекрасным стартовым удобрением для картофеля, и ее рекомендуют закладывать в каждую лунку во время посадки.
Еще одна важная деталь, на которую часто не обращают внимание — это сера. Она оказывает существенное влияние на размер и качество клубней, поэтому следует добавлять сульфат аммония по чайной ложке в каждую лунку во время посадки.