Ведро песка – и земля превратится в рыхлый плодородный чернозем: как обойтись без сидератов

После зимы почва остается сжатой и теряет много полезных минералов и веществ. Поэтому перед огородниками стоит первоочередная задача – вернуть плодородие земельного участка. Да, если осенью были посеяны сидераты, тогда волноваться нет нужды. А что делать, когда природных разрыхлителей на огороде нет, а химию использовать не хочется? Опытные хозяева раскрыли секрет, как помочь почве стать плодородной и рыхлой. Рассказываем, что нужно делать, чтобы земля превратилась в рыхлый чернозем.

Как сделать почву плодородной и рыхлой: пошаговая инструкция

Сначала нужно выбрать правильное сырье для поставленных целей. Для рыхления после зимы идеально подойдет речной песок. Он не только сделает землю рыхлой, но и обеспечит лучшую водопроницаемость ваших грядок. Правильное количество. Сколько песка необходимо именно для вашего земельного участка, будет зависеть от плотности грунта на нем. Для тяжелой земли специалисты советуют вносить 15 л песка на один квадратный метр. Сначала нужно рассыпать песок на поверхности, затем хорошо перекопать земельный участок. После процедуры почву следует полить, не жалея воды. Альтернативное сырье. Если нет песка, не беда, можно приобрести в любом аграрном магазине другие средства для разрыхления почвы. К примеру, перлит и вермикулит прекрасно разрыхлит землю, а также насытят ее влагой, что крайне полезно для роста и развития овощей. Также можно брать мелкий гравий или доломитовую муку, которые обогатят ваш земельный участок полезными веществами. Важно помнить, что перед внесением в почву того или иного сырья нужно проконсультироваться со специалистами по поводу нужд именно вашего участка. Чтобы подобрать оптимальное средство и состав удобрений, необходимые для получения максимального урожая из своего огорода.

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