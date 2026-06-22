Лучшее удобрение для повышения урожайности смородины

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Смородина — одна из самых полезных ягод в саду, но не всегда она радует сладким вкусом и большим размером. Часто кусты дают мелкие или кисловатые ягоды из-за недостатка питания, истощения почвы или неправильного ухода. Есть простой и доступный способ улучшить урожайность — натуральный подпиточный раствор, который вносят прямо под куст. Такой метод помогает сделать ягоды более сахаристыми, ароматными и сочными.

Почему смородина становится кислой или мелкой

Основные причины плохого урожая:

истощенная почва без подкормки;

недостаток калия и фосфора;

избыток азота — много листьев, но мало ягод;

нестабильный полив;

старение куста.

Чтобы исправить ситуацию, важно дать растению сбалансированное питание.

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Простой раствор для сладкой и крупной смородины

Один из самых популярных народных методов — подкормка на основе доступных компонентов, стимулирующих накопление сахаров в ягодах.

Ингредиенты для раствора:

10 литров теплой воды;

1 стакан древесной золы;

1 столовая ложка сульфата калия или заменитель — банановый настой;

2 столовых ложки сахара, по желанию, для стимуляции почвенной микрофлоры.

Как правильно вносить подкормку. Раствор хорошо перемешать и настоять 2 часа. Поливать смородину необходимо только под корень: на один взрослый куст ведро раствора. Проводить подкормку следует в конце июня и весной во время формирования ягод.

Какая польза раствора для смородины

Зола — источник калия, отвечающего за сладость ягод.

Калийные добавки — улучшают вкус и влияют на размер плодов.

Органические компоненты активируют почвенные бактерии.

Полив под корень обеспечивает быстрое усвоение питательных веществ.

В результате растение направляет силы не на листья, а на формирование крупных и сладких ягод.

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