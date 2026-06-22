ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
253
Время на прочтение
2 мин

Ведро под куст — и смородина будет сладкой, как мед: раствор для крупных и сахаристых ягод

Простая подкормка из доступных компонентов может значительно улучшить вкус и размер смородины.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Лучшее удобрение для повышения урожайности смородины

Лучшее удобрение для повышения урожайности смородины

Смородина — одна из самых полезных ягод в саду, но не всегда она радует сладким вкусом и большим размером. Часто кусты дают мелкие или кисловатые ягоды из-за недостатка питания, истощения почвы или неправильного ухода. Есть простой и доступный способ улучшить урожайность — натуральный подпиточный раствор, который вносят прямо под куст. Такой метод помогает сделать ягоды более сахаристыми, ароматными и сочными.

Почему смородина становится кислой или мелкой

Основные причины плохого урожая:

  • истощенная почва без подкормки;

  • недостаток калия и фосфора;

  • избыток азота — много листьев, но мало ягод;

  • нестабильный полив;

  • старение куста.

Чтобы исправить ситуацию, важно дать растению сбалансированное питание.

Простой раствор для сладкой и крупной смородины

Один из самых популярных народных методов — подкормка на основе доступных компонентов, стимулирующих накопление сахаров в ягодах.

Ингредиенты для раствора:

  • 10 литров теплой воды;

  • 1 стакан древесной золы;

  • 1 столовая ложка сульфата калия или заменитель — банановый настой;

  • 2 столовых ложки сахара, по желанию, для стимуляции почвенной микрофлоры.

Как правильно вносить подкормку. Раствор хорошо перемешать и настоять 2 часа. Поливать смородину необходимо только под корень: на один взрослый куст ведро раствора. Проводить подкормку следует в конце июня и весной во время формирования ягод.

Какая польза раствора для смородины

  • Зола — источник калия, отвечающего за сладость ягод.

  • Калийные добавки — улучшают вкус и влияют на размер плодов.

  • Органические компоненты активируют почвенные бактерии.

  • Полив под корень обеспечивает быстрое усвоение питательных веществ.

В результате растение направляет силы не на листья, а на формирование крупных и сладких ягод.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
253
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie