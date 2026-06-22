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Ведро под куст — и смородина будет сладкой, как мед: раствор для крупных и сахаристых ягод
Простая подкормка из доступных компонентов может значительно улучшить вкус и размер смородины.
Смородина — одна из самых полезных ягод в саду, но не всегда она радует сладким вкусом и большим размером. Часто кусты дают мелкие или кисловатые ягоды из-за недостатка питания, истощения почвы или неправильного ухода. Есть простой и доступный способ улучшить урожайность — натуральный подпиточный раствор, который вносят прямо под куст. Такой метод помогает сделать ягоды более сахаристыми, ароматными и сочными.
Почему смородина становится кислой или мелкой
Основные причины плохого урожая:
истощенная почва без подкормки;
недостаток калия и фосфора;
избыток азота — много листьев, но мало ягод;
нестабильный полив;
старение куста.
Чтобы исправить ситуацию, важно дать растению сбалансированное питание.
Простой раствор для сладкой и крупной смородины
Один из самых популярных народных методов — подкормка на основе доступных компонентов, стимулирующих накопление сахаров в ягодах.
Ингредиенты для раствора:
10 литров теплой воды;
1 стакан древесной золы;
1 столовая ложка сульфата калия или заменитель — банановый настой;
2 столовых ложки сахара, по желанию, для стимуляции почвенной микрофлоры.
Как правильно вносить подкормку. Раствор хорошо перемешать и настоять 2 часа. Поливать смородину необходимо только под корень: на один взрослый куст ведро раствора. Проводить подкормку следует в конце июня и весной во время формирования ягод.
Какая польза раствора для смородины
Зола — источник калия, отвечающего за сладость ягод.
Калийные добавки — улучшают вкус и влияют на размер плодов.
Органические компоненты активируют почвенные бактерии.
Полив под корень обеспечивает быстрое усвоение питательных веществ.
В результате растение направляет силы не на листья, а на формирование крупных и сладких ягод.