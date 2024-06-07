Вековой метод, который спасет вас от бедности: как экономят деньги японцы

Искусство управления финансами приобретает особую важность в мире, где расходы легко выходят из-под контроля, а сбережения становятся все более сложной задачей.

О японском методе экономии денег рассказали в GoBankingRates. Благодаря простому правилу вы сможете научиться лучше управлять своими финансами, добиться в современном мире большей финансовой стабильности.

Что такое Какейбо

Какейбо – древний японский метод разумного управления деньгами, помогающий формировать сберегательное мышление. Книга Какейбо уходит своими корнями в богатый культурный мир Японии. Ее название можно перевести как "домашняя книга финансов". Она появилась в 1904 году по инициативе главной журналистки Японии Хани Мотоко.

Вместо того чтобы использовать новейшие финансовые программы или программное обеспечение, Какейбо отличается тем, что она пропагандирует практический подход к составлению бюджета с помощью ручки и бумаги.

Суть Какейбо состоит в том, чтобы в начале каждого месяца планировать, сколько вы собираетесь потратить и сколько сэкономить, а также что вам нужно сделать, чтобы достичь поставленных целей. При этом важно учитывать несколько основных моментов.

Поместите фокус на расходы, а не экономию

Когда человек думает об экономии, то представляет, прежде всего, от чего ему придется отказаться. Такие мнения часто неприятны, а потому долго откладывать деньги в такой ситуации не получится. Сосредоточьтесь на покупках, которые вы сможете себе позволить, если будете откладывать средства. Тогда перспектива экономии будет более привлекательной.

Все свои расходы записывайте на бумаге

Заведите блокнот, в котором будете записывать расходы. При этом, по методу Какейбо, важно использовать бумагу и ручку, а не просто вносить данные в электронную таблицу. Это часть практики, помогающей развивать осознанность.

В начале каждого месяца записывайте, сколько у вас денег. Учитывать нужно все: заработную плату, доходы от собственных проектов, подарки и т.д. Затем из этой суммы вычитайте важные расходы (еда, жилье, лекарства). В результате у вас получится сумма, которую вы можете сэкономить.

Будьте честны, определяя "надо" и "хочу"

Итак, вы уже сообразили, сколько средств у вас остается, если подсчитать все принципиальные издержки. Теперь пришло время выяснить, как их лучше использовать. Строго следите за расходами. Когда вы поймете, куда тратите деньги, сможете отделить "хочу" от "надо". Например, одежда действительно нужна всем, но это не значит, что на нее следует выделять свободные средства прямо сейчас. Подумайте о тех аспектах жизни, которые пострадают, если вы чего-нибудь не приобретете. Это поможет понять, на чем вы можете сэкономить.

Прочь карты, привет наличные

В кошельке современного украинцы скорее можно увидеть много банковских карт, а не наличные. Поэтому люди стали менее ответственно относиться к расходам. Когда мы расплачиваемся картой, то не чувствуем физического расставания с деньгами. Попытайтесь снимать наличные с банковской карты и раскладывать ее по конвертам (каждый для разных расходов). Так вы можете избежать незапланированных приобретений.

Когда завершится месяц, посмотрите, куда пошли деньги, и оцените свой прогресс. Здесь вам снова понадобятся бумага и ручка. Произведите глубокий анализ, тогда вы сможете увидеть все неудачи и успехи, а позже установить цели на предстоящий месяц.

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