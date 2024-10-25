Велесова ночь 2024 года: что это за праздник и почему его называют "украинским Хэллоуином"

Согласно легендам многих народов мира в ночь на 1 ноября души покойников возвращаются на землю и бродят по улицам. Этот праздник издавна называется Геловин, однако в Украине существовало другое подобное событие — Велесова ночь.

Велесова ночь — древний украинский праздник, который также приходился на ночь на 1 ноября, как и известный нам сегодня Хэллоуин. Событие имеет очень глубокие корни, которые уходят в дохристианские времена, когда наши предки славили бога Велеса. Он считался покровителем музыки, искусства, поэзии, таланта, красоты, любви и счастья. А еще Велес был опекуном всех ясновидящих, прорицателей, волхвов и просто творческих людей.

Согласно древним поверьям, Велес помог людям сосуществовать с природой, пасти скот, выращивать зерно, брать продукты (например, молоко) без необходимости убивать животных. Его считали также богом благополучия, изобилия, а потому почитали наряду с столь важным в дохристианские времена Перуном.

Что нужно делать в Велесовую ночь

В Велесову ночь, по народным поверьям, души усопших возвращаются на землю, бродят среди живых. Поэтому ночь считается очень мистической и магической. Наши предки приметили, если в этот день мороз, то весна будет хорошей.

В древности существовало несколько интересных обрядов, связанных с этим праздником:

в домах ставили зажженные свечи, чтобы духи усопших родственников могли найти путь домой;

о покойниках говорили только хорошее, а вечером собирались на общий ужин, на котором стол накрывали не только для живых, но и для мертвых.

Верили, что сны в ночь на 1 ноября имеют особую силу. Если видели во сне покойного родственника, это считалось очень хорошей приметой. Чтобы получить довольство, собирали деньги и отдавали все бедным. А еще разжигали костры и прыгали через огонь, как во время празднования Ивана Купала.

Читайте также: