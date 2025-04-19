Великая суббота 2025 года: что можно и нельзя делать в этот день

Великая суббота 2025 года / © Unsplash

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Согласно преданию, после своей смерти Иисус Христос спустился в ад, чтобы избавить души праведников, среди которых были и первые люди — Адам и Ева.

В этот день в храмах проходят торжественные службы, священники одеваются в праздничную одежду светлых цветов, а верующие с нетерпением ждут великого чуда — Воскресения Господа. В субботу перед Пасхой люди приносят в церковь куличи и пасхальные яйца, которые начинают освящать.

В Великую субботу в Иерусалиме, в Храме Гроба Господня, происходит одно из величайших чудес — восхождение Благодатного огня. Это явление символизирует победу жизни над смертью и происходит ежегодно в канун Пасхи. Особенность этого огня в том, что он не обжигается в первые минуты после своего восхождения. После этого огонь разносят в разные страны, в том числе и в Украину.

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Этот день завершает Страстную неделю и Великий пост, став временем глубокой скорби и духовной подготовки к Воскресению.

В субботу в церквях проходят богослужения, которые перерастают в ночную Пасхальную службу. Однако в сегодняшних условиях украинцев просят воздержаться от посещения ночных богослужений и оставаться дома после завершения комендантского часа. Желательно принять участие в службе днем или вечером, когда можно принести блюда для освящения.

Что запрещается делать в Великую субботу

В Великую субботу верующим следует воздержаться от привычной пищи: запрещается употреблять блюда, прошедшие термическую обработку, а также алкоголь. Пост длится до утра воскресенья, поэтому нельзя разговляться раньше. Этот день следует провести в тишине и покое, избегать громких развлечений, вечеринок, пения и танцев. Также не рекомендуется купаться или заниматься активными физическими упражнениями.

Согласно традиции, в этот день не следует заниматься физическим трудом — лучше воздержаться от рукоделия, садовых работ или рыбалки. Это время для молитвы, размышлений и духовного очищения. Важно избегать ссор, оскорблений, брани и злых слов, поскольку это считается большим грехом накануне Пасхи. Нельзя оскорблять животных или проявлять жестокость.

Также не рекомендуется посещать кладбище — честь умерших лучше перенести на другое время. Не следует отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Что можно делать в Великую субботу: традиции украинцев

Если в Страстную субботу кто-то громко веселится, ему грозит год, полный слез.

Если в этот день проливается много воды, то это хороший знак для богатого урожая и щедрого сенокоса.

Солнечная, безоблачная погода в субботу перед Пасхой предсказывает жаркое и ясное лето.

Умывание водой, в которую положили освященное яйцо, приносит здоровье и помогает сохранить молодость.

В этот день продолжаются последние приготовления к Пасхе: можно печь пасхальные яйца и разрисовывать яйца.

Хотя день перед праздником и полон забот, пост продолжается. В настоящее время разрешается есть только постную пищу: хлеб без масла, свежие овощи и фрукты, орехи, сушеные ягоды и мед.