Распятие Христа / © pixabay.com

Реклама

Великая суббота (11 апреля) — последний день перед Пасхой, которым завершается Страстная неделя. Библия говорит, что в этот день тело Иисуса Христа находилось в гробe после распятия.

Что и почему нельзя делать в Великую субботу, читайте в материале ТСН.ua.

Именно в канун Пасхи в церквях совершаются особые богослужения и начинается освящение пасхальных корзин.

Реклама

Что запрещено в Великую субботу

Нельзя развлекаться и устраивать громкие празднования

Атмосфера уже не такая скорбная, как в Страстную пятницу, но еще сдержанная. Именно поэтому громкие гуляния, алкогольные застолья или вечеринки — неуместны.

Нельзя ссориться и злословить

Последний день Страстной недели - время внутреннего очищения, поэтому важно избегать конфликтов и негативных эмоций.

Не рекомендуется тяжелый физический труд

Хотя запреты уже не такие строгие, как в пятницу, все же стоит избегать тяжелой работы — строительства, ремонта, работы на огороде.

В то же время в Великую субботу многие хозяйки завершают приготовление к Пасхе и собирают праздничную корзину. В этот день можно печь паски и красить яйца. Церковь не запрещает этого, ведь это часть подготовки к празднику.

Реклама

