ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
573
Время на прочтение
1 мин

Великая суббота — что строго запрещено делать в этот день

Великая суббота – это время подготовки к Воскресению Христову, когда важно сосредоточиться на молитве, тишине и очищении мыслей.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Распятие Креста.

Распятие Христа / © pixabay.com

Великая суббота (11 апреля) — последний день перед Пасхой, которым завершается Страстная неделя. Библия говорит, что в этот день тело Иисуса Христа находилось в гробe после распятия.

Что и почему нельзя делать в Великую субботу, читайте в материале ТСН.ua.

Именно в канун Пасхи в церквях совершаются особые богослужения и начинается освящение пасхальных корзин.

Что запрещено в Великую субботу

  • Нельзя развлекаться и устраивать громкие празднования

Атмосфера уже не такая скорбная, как в Страстную пятницу, но еще сдержанная. Именно поэтому громкие гуляния, алкогольные застолья или вечеринки — неуместны.

  • Нельзя ссориться и злословить

Последний день Страстной недели - время внутреннего очищения, поэтому важно избегать конфликтов и негативных эмоций.

  • Не рекомендуется тяжелый физический труд

Хотя запреты уже не такие строгие, как в пятницу, все же стоит избегать тяжелой работы — строительства, ремонта, работы на огороде.

В то же время в Великую субботу многие хозяйки завершают приготовление к Пасхе и собирают праздничную корзину. В этот день можно печь паски и красить яйца. Церковь не запрещает этого, ведь это часть подготовки к празднику.

Напомним, мы писали о том, что строго запрещено делать в Страстную пятницу, которая в этом году выпадает на 10 апреля. Ведь по библейской традиции, именно в этот день на Голгофе был распят Иисус Христос.

Дата публикации
Количество просмотров
573
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie