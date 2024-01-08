Великий пост 2024 года: когда начинается и заканчивается, что можно и нельзя есть, традиции

Именно Великий пост является самым главным и строгим. В этот период верующие отказываются от развлечений, веселья, мясной и молочной пищи, чтобы уделить все свое свободное время духовному развитию. Заканчивается Великий пост в канун Пасхи и длится 48 дней.

Когда начинается Пасхальный пост 2024: и сколько длится

2024 христиане будут праздновать Пасху 5 мая, так что Великий пост начнется в понедельник, 18 марта, и закончится в субботу, 4 мая. Ежегодно этот период длится 48 дней.

Начинает Пасхальный пост Четыредесятница (40 дней) и завершает Страстная седмица (последнюю неделю перед Пасхой).

Есть общие советы, которые необходимо соблюдать. В частности, список запрещенных продуктов и блюд. Верующие используют этот период, чтобы очиститься от грехов и с чистой душой войти в празднование Светлого дня. Это также память о сорокадневном посте Иисуса Христа, которого он соблюдал перед своим распятием и Воскресением.

Что значит Великий пост: история

Великий пост был установлен Церковью в память о скитании Сына Божьего по пустыне. Он в течение 40 дней отказывал себе в соблазне, не употреблял в пищу мясные блюда, не веселился и не развлекался.

Первый день Пасхального поста называется Чистый понедельник, а всю первую неделю — Чистой седмицей. Наши предки в этот день ели грибы, сладости, квашение. Вторую неделю поста называют Вторая седмица. В древности девушки в этот период начинали вышивать свою будущую одежду для венчания.

Третью и четвертую недели в Церкви называют Крестопоклонными. В четверг обычно хозяйки пекли печенье из постного теста в виде "крестов" с изюмом посередине. Крест был особенно почитаем среди верующих, ведь Иисус Христос принял смерть ради человечества именно на кресте.

Пятую неделю называют Похвальной седмицей, а шестую — Вербным воскресеньем. Суббота Вербного воскресенья называется Лазаревой субботой, ведь в этот день вспоминают Лазаря, который был братом Марфы и Марии. Его воскресил Иисус Христос.

Что можно есть в Великий пост 2024 года

Что можно есть в Великий пост 2024 года / Фото: pixabay.com

В период Великого поста верующие готовятся к празднованию Пасхи не только духовно, но и телесно. Во время поста больше времени отводится молитв, духовного чтения. А телесная подготовка – это отказ от скоромной пищи. На вашем столе должны быть только песни. В Великий пост нужно хотя бы раз причаститься и исповедоваться.

Во время Великого поста запрещается употреблять в пищу мясные продукты, рыбу, яйца, молоко, а также употреблять в пищу продукты чаще одного раза в день, пить алкогольные напитки, курить. Разрешается растительная пища (фрукты, овощи, сухофрукты), соление и квашение, сухари, чай, сушки, грибы, орехи, черный и серый хлеб, каши на воде, кисели. Необходимо на все это время отказаться от злословия и телесных утех.

По субботам и воскресеньям, а также в дни больших праздников, совпадающих с Великим постом, разрешается добавить в рацион песочное масло, вино, а употребление пищи увеличивается до двух раз в день.

Следует отметить, что первые четыре дня поста и вся Страстная седмица (последняя неделя) считаются самыми суровыми. В Чистый понедельник (первый день поста) и Великую пятницу (последняя перед Пасхой) запрещено употреблять пищу. А вот в первую пятницу Великого поста разрешается есть только отварную пшеницу с сахаром или медом.

Существует и определенный график питания, которого следует соблюдать в другие дни поста:

понедельник, среда, пятница — сухое питание (компоты, вода, овощи и фрукты);

вторник и четверг – горячая еда без масла;

суббота и воскресенье – горячая еда с маслом.

С разрешения священника ослабление поста разрешается беременным женщинам, больным, детям и пожилым людям. Также можно не соблюдать его правила путешествующим.

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