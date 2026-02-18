- Дата публикации
-
Разное
216
2 мин
Великий пост 2026: что можно и нельзя есть – список продуктов
Пост должен сопровождаться не только ограничением в питании, но и посвящению времени души.
Уже со следующего понедельника, 23 февраля, начинается Великий пост, который продлится до Пасхи. Это особый период в христианской традиции, когда верующие ограничивают себя не только в развлечениях, но и в пище.
Что нельзя есть во время Великого поста читайте в материале ТСН.ua.
Прежде всего, главная цель поста — это духовное очищение, самодисциплина и подготовка к великому празднику Воскресения Крестового. В то же время, правила питания во время поста имеют свои четкие особенности.
Что нельзя есть в пост
В этот период из своего рациона верующие исключают мясные и молочные продукты, а также любую пищу животного происхождения:
мясо и мясные изделия
колбасы, паштеты
молоко и молочные продукты
сыр, масло, сметана
яйца
выпечка с добавлением молока или яиц.
Основу постного рациона составляют растительные продукты. Традиционно в пост ограничивают алкоголь и стараются избегать излишеств в пище.
В некоторые дни разрешается рыба и морепродукты. Однако на выходные, а также в дни больших праздников, совпадающих с Великим постом, разрешается добавить в рацион вино
Что можно есть в пост
Овощи и зелень
Картофель, морковь, свекла, капуста, лук, огурцы, помидоры, кабачки, тыква, листья салата и другие овощи. Их можно варить, тушить, запекать или есть сырыми.
Фрукты и ягоды
Без ограничения можно употреблять яблоки, груши, бананы, цитрусовые, сухофрукты, сезонные ягоды и т.д.
Крупы и бобовые
Основной источник белка в пост — это бобовые, как вот — фасоль, горох, чечевица, нут. Крупы — гречка, рис, пшено, перловка, овсянка и т.д. — отвечают за ощущение сытости.
Хлеб и выпечка
Разрешены хлеб и разная выпечка, но без добавления молока, яиц и масла. Заметим, большинство обычного черного и белого хлеба постные.
Орехи и семена
Грецкие орехи, миндаль, подсолнечные и тыквенные семена — это хороший источник полезных жиров.
Растительное масло
Подсолнечное, оливковое и другие масла разрешены в большинство дней поста. Однако в некоторые суровые дни ее употребление ограничивают.
Грибы
Различные виды грибов могут стать превосходной заменой мяса — их можно жарить, тушить, добавлять в суп.
