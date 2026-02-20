- Дата публикации
Великий пост 2026: как подготовиться и что нельзя делать
Пост – это не только ограничение в пище, но и определенное духовное очищение. Поэтому нравственно подготовьтесь изменить свой образ жизни.
Подготовка к Великому посту, который начнется 23 февраля и продлится до 11 апреля, предусматривает постепенный отказ от мясных продуктов и уменьшение порций (заговины), примирение с ближними, исповедь и настрой на молитву. Это не диета, а период духовного очищения.
До завершения этой недели, по церковному уставу, можно есть молочную пищу, яйца и рыбу. В воскресенье — заговоры на Великий пост, то есть последний день перед началом многодневного поста, когда можно потреблять скоромную пищу. Это воскресенье называется еще сыропусным (буквально «отпускаем сыр»).
Как подготовиться к Великому посту
Резкий отказ от мяса, молочных продуктов и яиц может стать стрессом для организма. Поэтому нужно раньше времени начать исключать из своего рациона некоторые виды продуктов.
К примеру, для начала откажитесь от жареной пищи. Затем начните сокращать количество мясных блюд и жирных сладостей.
Продумайте свое меню. Чтобы пост принес пользу, а не истощение, вы должны употреблять достаточное количество белков и полезных элементов из растительной пищи. Для среднестатистического человека дневная потребность в белке составляет 1 г на 1 кг массы тела. Больше всего протеина можно получить из бобовых, грибов, спирулины, орехов, шпината и некоторых видов капусты.
Что можно есть во время поста:
Крупы и злаки
Овощи и фрукты
Грибы
Морская капуста
Орехи и семена
Мучные изделия, хлеб и макароны, в составе которых нет яиц, масла и молока
Различные соусы - кетчуп, аджика, соевый соус, постный майонез
Нежирные сладости: галеты, мармелад, сухофрукты
Мед
В строгие дни поста разрешается употреблять растительное масло, а в праздники Вербного воскресенья и Благовещения Пресвятой Богородицы можно есть рыбу и морепродукты.
Что нельзя есть в пост:
Мясо и мясные продукты
Яйца
Любые молочные продукты
Жирные сладости и выпечку
Шоколад
Фастфуд
Алкоголь
Во время поста лучше воздерживаться от развлекательных мероприятий и просмотра веселых фильмов и телепередач. Нельзя злиться и злословить. Также во время поста не устраивают свадьбы и громкие празднества. Один из грехов – подвергаться печали.