Великий пост 2026: как подготовиться и что нельзя делать

Подготовка к Великому посту, который начнется 23 февраля и продлится до 11 апреля, предусматривает постепенный отказ от мясных продуктов и уменьшение порций (заговины), примирение с ближними, исповедь и настрой на молитву. Это не диета, а период духовного очищения.

До завершения этой недели, по церковному уставу, можно есть молочную пищу, яйца и рыбу. В воскресенье — заговоры на Великий пост, то есть последний день перед началом многодневного поста, когда можно потреблять скоромную пищу. Это воскресенье называется еще сыропусным (буквально «отпускаем сыр»).

Как подготовиться к Великому посту

Резкий отказ от мяса, молочных продуктов и яиц может стать стрессом для организма. Поэтому нужно раньше времени начать исключать из своего рациона некоторые виды продуктов.

К примеру, для начала откажитесь от жареной пищи. Затем начните сокращать количество мясных блюд и жирных сладостей.

Продумайте свое меню. Чтобы пост принес пользу, а не истощение, вы должны употреблять достаточное количество белков и полезных элементов из растительной пищи. Для среднестатистического человека дневная потребность в белке составляет 1 г на 1 кг массы тела. Больше всего протеина можно получить из бобовых, грибов, спирулины, орехов, шпината и некоторых видов капусты.

Что можно есть во время поста:

Крупы и злаки

Овощи и фрукты

Грибы

Морская капуста

Орехи и семена

Мучные изделия, хлеб и макароны, в составе которых нет яиц, масла и молока

Различные соусы - кетчуп, аджика, соевый соус, постный майонез

Нежирные сладости: галеты, мармелад, сухофрукты

Мед

В строгие дни поста разрешается употреблять растительное масло, а в праздники Вербного воскресенья и Благовещения Пресвятой Богородицы можно есть рыбу и морепродукты.

Что нельзя есть в пост:

Мясо и мясные продукты

Яйца

Любые молочные продукты

Жирные сладости и выпечку

Шоколад

Фастфуд

Алкоголь

Во время поста лучше воздерживаться от развлекательных мероприятий и просмотра веселых фильмов и телепередач. Нельзя злиться и злословить. Также во время поста не устраивают свадьбы и громкие празднества. Один из грехов – подвергаться печали.