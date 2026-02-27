Великий пост 2026: какие сладости и выпечку нельзя есть

В Большой пост разрешены сладости без животных жиров, молока и яиц / © Associated Press

Реклама

Постное меню подразумевает полный отказ от молочных продуктов и яиц, но как же десерты? В пост запрещено употребление кондитерские изделия, содержащие молочные продукты и жиры животного происхождения.

К ним относятся печенье, выпечка, вафли, молочный и белый шоколад, зефир, маршмеллоу и безе.

Чем можно заменить

Вместо традиционных сладостей во время Великого поста можно прибегнуть к заменителям с более подходящим составом. К примеру, шоколадные конфеты, в составе которых используют сухофрукты, такие как курага, инжир, чернослив или сушеные ягоды.

Реклама

Мед с орехами также является хорошей альтернативой, поскольку он более полезен и имеет меньший гликемический индекс, чем сахар.

Напомним, Великий пост, который начался 23 февраля и продлится до 11 апреля, предусматривает отказ от мясных продуктов и уменьшение порций, примирение с ближними, исповедь и молитву.

Кстати, мы также писали, как приготовить вкусную посную капусту. Рецепт читайте в новости.