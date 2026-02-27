- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 43
- Время на прочтение
- 1 мин
Великий пост 2026: какие сладости и выпечку нельзя есть
Сладости часто изготовляют на основе яиц, молока, сливочного масла, творога, йогурта, которые запрещены в пост.
Постное меню подразумевает полный отказ от молочных продуктов и яиц, но как же десерты? В пост запрещено употребление кондитерские изделия, содержащие молочные продукты и жиры животного происхождения.
К ним относятся печенье, выпечка, вафли, молочный и белый шоколад, зефир, маршмеллоу и безе.
Чем можно заменить
Вместо традиционных сладостей во время Великого поста можно прибегнуть к заменителям с более подходящим составом. К примеру, шоколадные конфеты, в составе которых используют сухофрукты, такие как курага, инжир, чернослив или сушеные ягоды.
Мед с орехами также является хорошей альтернативой, поскольку он более полезен и имеет меньший гликемический индекс, чем сахар.
Напомним, Великий пост, который начался 23 февраля и продлится до 11 апреля, предусматривает отказ от мясных продуктов и уменьшение порций, примирение с ближними, исповедь и молитву.
Кстати, мы также писали, как приготовить вкусную посную капусту. Рецепт читайте в новости.