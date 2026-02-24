ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
313
Время на прочтение
2 мин

Великий пост: что строго запрещено делать

В пост важно не только то, что человек ест, но и то, что делает и как относится к другим.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Церковь.

Церковь / © Pexels

Для верующих Великий пост, который начался 23 февраля и продлится до 12 апреля, — не только ограничение в еде. Пост считается временем духовного очищения, самоконтроля и работы над собой.

Что по церковным правилам и традициям нельзя делать во время Великого поста, читайте в материале ТСН.ua.

Священники подчеркивают, что Великий пост — это не строгий перечень запретов, а добровольный путь к внутреннему очищению.

Во время поста нельзя:

  • ссориться

Одно из главных ограничений поста — воздержание в словах. В этот период особенно важно избегать конфликтов, обид, сплетен и грубости. Считается, что злоба и агрессия «сводят на нет» весь смысл поста. Этот период — время для примирения и прощения.

  • сплетничать и завидовать

Пост — это время внутреннего очищения. Священники советуют воздерживаться от осуждения других и распространения слухов. В пост важно работать над внутренним состоянием и самосовершенствоваться. Следует не завидовать, не держать старые обиды, а также не осуждать недостатки других.

  • устраивать громкие развлечения

Традиционно в пост следует отложить громкие празднества, вечеринки и чрезмерные развлечения. Следует заметить, что речь идет не о полном запрете радости, а об умеренности и сдержанности.

  • прибегать к излишествам

Пост призывает к простоте во всем — не только в еде, но и в образе жизни. В это время советуют избегать расточительства, демонстративной роскоши, чрезмерных покупок

  • забывать о духовной составляющей

Пост не сводится только к ограничениям. Традиционно он предполагает молитву, посещение церкви, добрые дела, помощь ближним, саморазвитие. Эти простые составляющие являются важными во время поста.

Напомним, мы писали о том, можно ли заниматься сексом во время Великого поста.

Дата публикации
Количество просмотров
313
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie