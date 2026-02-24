Великий пост: что строго запрещено делать

Церковь / © Pexels

Для верующих Великий пост, который начался 23 февраля и продлится до 12 апреля, — не только ограничение в еде. Пост считается временем духовного очищения, самоконтроля и работы над собой.

Что по церковным правилам и традициям нельзя делать во время Великого поста, читайте в материале ТСН.ua.

Священники подчеркивают, что Великий пост — это не строгий перечень запретов, а добровольный путь к внутреннему очищению.

Во время поста нельзя:

ссориться

Одно из главных ограничений поста — воздержание в словах. В этот период особенно важно избегать конфликтов, обид, сплетен и грубости. Считается, что злоба и агрессия «сводят на нет» весь смысл поста. Этот период — время для примирения и прощения.

сплетничать и завидовать

Пост — это время внутреннего очищения. Священники советуют воздерживаться от осуждения других и распространения слухов. В пост важно работать над внутренним состоянием и самосовершенствоваться. Следует не завидовать, не держать старые обиды, а также не осуждать недостатки других.

устраивать громкие развлечения

Традиционно в пост следует отложить громкие празднества, вечеринки и чрезмерные развлечения. Следует заметить, что речь идет не о полном запрете радости, а об умеренности и сдержанности.

прибегать к излишествам

Пост призывает к простоте во всем — не только в еде, но и в образе жизни. В это время советуют избегать расточительства, демонстративной роскоши, чрезмерных покупок

забывать о духовной составляющей

Пост не сводится только к ограничениям. Традиционно он предполагает молитву, посещение церкви, добрые дела, помощь ближним, саморазвитие. Эти простые составляющие являются важными во время поста.

