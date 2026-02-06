ТСН в социальных сетях

Великий пост в 2026 году: полный календарь, меню по дням и советы для верующих

В 2026 году Великий пост для христиан восточного обряда начнется 23 февраля и продлится до Пасхи, которая в Украине будет праздноваться 12 апреля.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Великий пост 2026 года: когда начинается и заканчивается

Великий пост 2026 года: когда начинается и заканчивается / © Pixabay

Для христиан Великий пост — это 48 дней духовного очищения и подготовки к Воскресению Христову. Православные и греко-католические церкви в Украине будут праздновать Пасху 12 апреля 2026 года, тогда как католики отмечают ее на неделю раньше — 5 апреля.

Церковь советует всем, кто планирует соблюдать пост, проконсультироваться с врачом, чтобы избежать проблем со здоровьем. Особенно строгих ограничений следует соблюдать первый день поста и Страстной пятницы, когда верующие вместе с духовенством литургически переживают смерть и погребение Иисуса Христа. Помимо пищевых ограничений, пост предусматривает воздержание от вредных привычек, громких торжеств и развлечений.

Великий пост основан на примере Иисуса Христа, который, по библейскому Новому Завету, постился в пустыне 40 дней. Само число 40 определяет основную концепцию поста, хотя его фактическая продолжительность зависит от правил конкретной конфессии.

После Вербного воскресенья наступает Страстная неделя (6–11 апреля) — время особо строгого поста и глубоких молитв. В эти дни христиане литургически проживают мучения распятого Христа, его смерть и погребение. Продолжительность Страстной недели — 6 дней.

Во время Четыредесятницы церковь рекомендует отказаться от еды животного происхождения: мяса, молочных продуктов и яиц. В понедельник, среду и пятницу верующим разрешается только сухое питание — хлеб, овощи, фрукты, вода и компот.

Календарь питания на Великий пост 2026

  • Понедельник, среда, пятница — сухое питание (взвар, вода, овощи, фрукты).

  • Вторник и четверг — горячая еда без масла.

  • Суббота и воскресенье — горячая еда с маслом.

Особое правило действует в Великую субботу перед Пасхой: разрешается только сухое питание или полное воздержание от еды до ночного богослужения. Запрещено мясо, молочные продукты, яйца и алкоголь.

Соблюдение поста помогает не только очистить тело, но и духовно настроиться на празднование Воскресения Христова, почувствовать гармонию и внутреннее спокойствие.

