Вербное воскресенье — что строго запрещено делать в этот день

Вербное воскресенье, которое в этом году приходится на 5 апреля — один из очень важных праздников в христианской традиции. Оно символизирует вход Иисуса Христа в Иерусалим. Этот день имеет как праздничное, так и духовное значение, поэтому с ним связано немало народных запретов и обычаев.

Вербное воскресенье — символизирует возрождение, жизнь и приближение Пасхи. Церковь говорит, что этот день лучше посвятить время молитве, отдыху и семье, а не физическому труду.

В то же время, все запреты направлены на то, чтобы отложить будничные заботы и сосредоточиться на духовном, очистить мысли и подготовиться к Пасхе.

Что запрещено в Вербное воскресенье

Нельзя тяжело работать

Следует отложить все работы на земле: копать, сажать, сеять. Считается, что этот день следует посвятить отдыху и молитве, а не физическому труду.

Нельзя заниматься домашними делами

В народе считают, что любая работа по дому — как стирка, уборка, шитье — в такой большой праздник «отвращает благословение».

Нельзя ссориться, ругаться или желать кому-нибудь зла.

Этот день должен быть полон спокойствия, доброты и примирения. Вербное воскресенье — начало особого духовного периода.

Нельзя отказывать в помощи

Считается, что в этот светлый праздник следует делать добрые дела — помогать ближним и быть щедрыми.

Отдельно существует обычай относительно освященной вербы — ее ни в коем случае нельзя выбрасывать или топтать. Освященные ветки хранят в доме как оберег, а старые веточки обычно сжигают.