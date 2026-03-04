- Дата публикации
Вербное воскресенье в 2026 году: когда праздновать и что нужно знать
Вербное воскресенье открывает Пасхальный цикл и всегда ассоциируется с приходом весны. В этот день даже редко посещающие церковь с удовольствием несут освящать пушистые «котики» ивы и в шутку легонько «бьют» друг друга веточками, желая здоровья и счастья.
Поскольку Пасха имеет плавающую дату, то и Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) ежегодно приходится на разные числа. Рассказываем, когда украинцы будут праздновать этот праздник в 2026 году.
Когда празднуют Вербное воскресенье в 2026 году
Вербное воскресенье всегда празднуется за неделю до Пасхи. Для разных конфессий даты выглядят так:
Христиане западного обряда (католики, протестанты) будут праздновать 29 марта;
Христиане восточного обряда (православные, греко-католики) — 5 апреля.
История праздника: почему Вербное воскресенье особенное
По церковному календарю этот праздник известен как Вход Господень в Иерусалим. Согласно Евангелию, именно в этот день Иисус въехал в город на осле после чудеса воскресения Лазаря. Люди встречали его, устилая дорогу одеждой и пальмовыми ветвями в знак уважения и уважения.
В наших широтах пальмы не растут, поэтому символом праздника стала ива — одно из первых пробуждаемых весной растений, символизируя возрождение жизни.
Народные традиции и обычаи
Вербное воскресенье в Украине сопровождается яркими традициями, которые дошли до нас с давних времен и даже имеют дохристианские корни.
Освящение ивы — главный атрибут праздника — веточки с «котиками». Их несут в храм на утреннюю службу. Освященная ива считается защитной: оберегает дом от болезней, пожаров и неурядиц в течение года.
Побивание вербой — самый известный обычай: после церкви люди легонько бьют друг друга освященными веточками, приговаривая: «Не я бью — верба бьет, через неделю — Пасха!». Это символ желания здоровья и жизненной энергии.
Сохранение освященной вербы — веточки не выбрасывают — их ставят за иконы или в вазу без воды. Они становятся домашним оберегом на весь год.
Ослабление поста — поскольку Вербное воскресенье приходится на Великий пост, праздник позволяет немного ослабить ограничения: православным разрешается рыба и небольшое количество вина, ведь Вход Господень в Иерусалим принадлежит к двенадцатым праздникам.