Вербное воскресенье в 2026 году: когда праздновать и что нужно знать

Когда Вербное воскресенье 2026 года / © Pixabay

Поскольку Пасха имеет плавающую дату, то и Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) ежегодно приходится на разные числа. Рассказываем, когда украинцы будут праздновать этот праздник в 2026 году.

Когда празднуют Вербное воскресенье в 2026 году

Вербное воскресенье всегда празднуется за неделю до Пасхи. Для разных конфессий даты выглядят так:

Христиане западного обряда (католики, протестанты) будут праздновать 29 марта ;

Христиане восточного обряда (православные, греко-католики) — 5 апреля.

История праздника: почему Вербное воскресенье особенное

По церковному календарю этот праздник известен как Вход Господень в Иерусалим. Согласно Евангелию, именно в этот день Иисус въехал в город на осле после чудеса воскресения Лазаря. Люди встречали его, устилая дорогу одеждой и пальмовыми ветвями в знак уважения и уважения.

В наших широтах пальмы не растут, поэтому символом праздника стала ива — одно из первых пробуждаемых весной растений, символизируя возрождение жизни.

Народные традиции и обычаи

Вербное воскресенье в Украине сопровождается яркими традициями, которые дошли до нас с давних времен и даже имеют дохристианские корни.