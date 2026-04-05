ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
10k
Время на прочтение
2 мин

Вербное воскресенье в 2026 году: уникальные открытки и самые теплые поздравления в стихах и прозе для родных

В Вербное воскресенье подарите родным и близким теплые пожелания крепкого здоровья и благодати Божией.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Поздравления с Вербным воскресеньем 2026 года

Поздравление с Вербным воскресеньем 2026 года

5 апреля, за неделю до Пасхи, христиане празднуют Вход Господень в Иерусалим — Вербное воскресенье.

Праздник напоминает о величественном входе Иисуса Христа в Иерусалим в преддверии Его страданий и смерти. Тогда Его встречали пальмовыми ветвями, а в Украине традицию продолжили ветви вербы, которые верующие несут в храмы как символ веры и благословения.

Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе и стихах

Пусть Вербное воскресенье принесет в ваш дом мир, радость и благодать Божию. Желаю здоровья, теплого сердца и счастливых моментов рядом с близкими.

Ива к вам спешит с небес,
Несет здоровье и счастье все.
Пусть Божья благодать всегда будет с вами,
И радость в сердце будет всегда!

Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть каждая ветвь символизирует крепкое здоровье, гармонию в семье и духовный свет в вашей жизни.

С Вербным воскресеньем поздравляю,
Благословений от сердца желаю.
Пусть мир и тепло в дом придет,
И каждый день радость приносит вам искренняя!

В этот святой день желаю вам искренней радости, благословений от Господа и уюта в доме. Пусть вера и любовь сопровождают каждый ваш шаг.

Ивовые ветви несут благосостояние,
С ними пусть исчезает уныние и забот.
Любовь и вера в сердцах живут,
А счастье в доме всегда цветет и цветет!

Вербное воскресенье напоминает о надежде и возрождении. Желаю, чтобы в вашем сердце всегда царили благополучие, гармония и душевное спокойствие.

Пусть Вербное воскресенье дарит вам свет,
Благодать Божья обнимает искренне и тихо.
Радость и счастье сопровождают всегда,
И добро в сердце царит безгранично!

Пусть праздник Вербного воскресенья наполнит вашу жизнь светом, а ваш дом — теплом и любовью родных. Берегите веру, надежду и добро в сердце.

Вербовые веточки в руках,
Пусть принесут любовь и покой в путь.
Крепкого здоровья, тепла и сна,
Пусть Господь всегда хранит вас каждый день!

Дата публикации
Количество просмотров
10k
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie