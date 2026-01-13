Верные навсегда: 11 пород собак, формирующих особую связь с человеком (фото)

Узнайте, какие 11 пород формируют сильнейшую связь. / © Associated Press

Все породы собак по-своему уникальны и заслуживают любви. Одни псы более игривые, другие сдержанные или независимые, однако каждый из них нуждается в заботе и уважении. Если у вас уже есть собака, любите активный образ жизни или только задумываетесь о четырехлапом друге, наверняка вам было интересно: какая порода лучше всего подойдет именно вам?

Для владельцев, стремящихся к настоящей эмоциональной связи с любимцем, существуют особые породы. Именно они чаще всего формируют очень прочные, глубокие отношения с человеком. Познав преданность и любовь такой собаки, трудно представить жизнь без нее.

Породы собак, наиболее привязываемых к своим хозяевам, назвали в Американском клубе собаководства (AKC), пишет yourtango.

Немецкая овчарка / © Pexels

1. Немецкая овчарка

Немецких овчарок часто ошибочно считают агрессивными или опасными. На самом же деле это одна из самых храбрых и преданных пород.

По данным Американского кинологического клуба, немецкие овчарки отличаются верностью, уверенностью, высоким интеллектом и готовностью защищать своих близких ценой собственной жизни. Именно эти качества позволяют им формировать очень прочную связь с собственником.

2. Лабрадор-ретривер

Лабрадоры — одна из самых популярных пород в мире, и не зря. Они известны своей доброжелательностью и нежным нравом.

Ветеринарка Мишель Динер отмечает, что лабрадоры обычно очень кротки к детям, другим животным и даже незнакомцам. Они любят играть, остаются энергичными на протяжении всей жизни и требуют много внимания и физической активности. Именно поэтому установить с лабрадором тесный эмоциональный контакт, как правило, совсем не сложно.

Золотистый ретривер / © Pixabay

3. Золотистый ретривер

Золотистые ретриверы — одни из самых жизнерадостных собак. По данным Hill’s Pet Nutrition, эта порода очень игрива, нежна и умна.

Они ласковы, уравновешены и всегда стремятся угодить хозяину. Благодаря этим чертам золотистые ретриверы формируют одну из самых крепких связей с владельцами и становятся настоящими членами семьи.

4. Боксер

Боксеры — это воплощение любви и энергии. Ветеринарная техника Дженна Стреговски отмечает, что боксеры являются замечательными семейными собаками: они дружелюбны, игривые и больше всего любят людей.

Они обожают детей, активны и очень ласковы. Их привычка прыгать — не признак непослушания, а способ показать свое расположение.

5. Колли

Многие ассоциируют колли с легендарной Лесси, и не без оснований. Эту породу также обожала королева Виктория.

Эксперты Hill’s Pet Nutrition объясняют, что колли известны своими охранными и пастушьими способностями. В то же время они очень преданы и нежны, легко привязываются к людям и формируют глубокую эмоциональную связь с семьей.

6. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Кавалеры не только очаровательны, но и имеют королевское прошлое. Короли Карл I и Карл II были преданными поклонниками этой породы.

По информации Американского кинологического клуба, кавалеры дружелюбны, ласковы, адаптивны и очень ценят человеческую компанию. Они умны и безгранично преданы своим владельцам.

7. Бигль

Сначала беглов выводили как охотничьих собак, но со временем они стали любимыми семейными компаньонами.

Сегодня беглых знают как громких, упрямых, но чрезвычайно общительных собак, ориентированных на семью. Именно это делает их породой, которая формирует тесные и теплые отношения с хозяевами.

8. Такса

Таксы — маленькие собаки с большим характером. Они любознательны, смелы и очень харизматичны.

Ветеринарная медсестра Элизабет Грей отмечает, что таксы умны, но могут быть упрямы. В то же время они игривые, очаровательные и очень ласковые своей семье. Их яркая индивидуальность делает жизнь с ними чрезвычайно эмоциональной и теплой.

Акита / © Pexels

9. Акита

Акита часто несправедливо считают агрессивными. На самом же деле они просто не любят других собак и обычно предпочитают роль единственного любимца в доме.

По словам специалистов Hill’s Pet Nutrition, акисты веками выводились как домашние компаньоны. Они отличаются исключительной верностью и преданностью и часто следуют за владельцем из комнаты в комнату, стремясь защитить и находиться рядом.

10. Ротвейлер

Несмотря на несправедливо плохую репутацию, ротвейлеры являются одними из самых преданных собак. Из-за своих больших размеров и грозного вида их часто считают опасными, однако на самом деле трудно найти породу, которая была бы столь же лояльна и предана своим хозяевам.

Эксперты из ElleVet Sciences отмечают, что ротвейлеры — защитные, нежные, смелые, уверенные в себе и очень любящие. По их словам, хотя эти собаки могут казаться устрашающими, по характеру они настоящие «лапочки»: чрезвычайно преданы, любят проводить время со своей семьей, обниматься и играть с людьми.

11. Большая пиренейская собака

Большие пиренейские собаки имеют значительные размеры, но известны как настоящие «нежные великаны». По словам ветеринарной специалисты Дженны Стреговски, эта порода прекрасно ладит с детьми и часто используется как спасательная и терапевтическая из-за своего спокойного и уравновешенного характера.

Эти собаки умны, спокойны по природе, ловки и независимы. В то же время они очень любезны и ласковы, что делает их идеальной породой для формирования глубокой, почти душевной связи с человеком.

