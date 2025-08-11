Вершинная гниль томатов: чем обработать, чтобы спасти урожай

Вершинная гниль томатов

Для многих садоводов, с нетерпением ожидающих своего первого урожая томатов, появление вершинной гнили может стать настоящим разочарованием. Эта проблема заставляет выбрасывать плоды прямо из куста, но на самом деле она не является болезнью и легко поддается профилактике и лечению, считают опытные садоводы.

Что такое вершинная гниль и ее причины

Вершинная гниль — это не грибковое или бактериальное заболевание, а физиологическое расстройство, вызванное дефицитом кальция в плодах. Симптомы проявляются на верхушке плода в виде небольшого водянистого пятна, которое со временем увеличивается, темнеет и становится сухим и кожистым. Важно понимать, что это поражение необратимо, и поврежденный плод уже не удастся спасти.

Основная причина заключается в неспособности растения усвоить кальций и доставить его в достаточном количестве. Чаще это происходит из-за нестабильного режима полива: резкие перепады влажности почвы, когда периоды засухи сменяются обильным увлажнением, нарушают механизм поглощения минералов. Кроме того, на усвоение кальция могут негативно влиять избыток других минералов (в частности, калия или магния) или низкий уровень pH почвы.

Как отличить вершинную гниль от фитофторы.

Часто огородники ошибочно путают вершинную гниль с фитофторой, что приводит к неправильному лечению. Отличить их очень легко, если обратить внимание на основные признаки:

Вершинная гниль проявляется только на плодах. Обычно вы замечаете ее на кончике помидора, где раньше был цветок. В этом месте появляется большое, сухое, коричневое или черное пятно, которое на ощупь кажется кожистым. Важно, что эта болезнь не затрагивает остальные растения: листья и стебли остаются полностью здоровыми.

Фитофтор, напротив, является грибковым заболеванием, которое быстро распространяется по всему растению. Она начинается с листьев и стеблей, где возникают мокрые бурые пятна. Впоследствии болезнь переходит на плоды, и при высокой влажности на них может появиться белый налет.

Вершинная гниль томатов: чем обработать

Даже если вы заметили признаки вершинной гнили, паниковать не стоит. Хотя поврежденные плоды уже не удастся спасти, можно предотвратить поражение остального урожая. Начните с удаления всех плодов с признаками гнили — они уже не созреют и будут только уносить силы у растения.

Для быстрого эффекта, по мнению агронома, растение нужно обработать спреем из хелатного кальция. Кальций в этой форме усваивается почти мгновенно, что позволяет быстро защитить еще только формируемые плоды. В качестве альтернативы или дополнительной меры можно применить корневую подкормку кальциевой селитрой, но в несколько меньшей концентрации — 15 г на 10 л воды, чтобы не вызвать избыток азота.

Профилактика: дешево и эффективно

Предотвратить вершинную гниль гораздо легче и эффективнее, чем лечить ее. Ключ к успеху — поддержание стабильной влажности почвы и доступности кальция. Прежде всего, следует установить регулярный полив, увлажняя растения раз в 2–3 дня в зависимости от погоды, не допуская полного пересыхания. Мульчирование почвы прекрасно помогает сохранить влажную и стабильную температуру, что критически важно для нормального усвоения минералов.

Дополнительной и очень действенной профилактикой является подпитка кальциевой селитрой. Первую подкормку следует провести примерно через две недели после высадки рассады в открытый грунт, а вторую — когда начнет цвести вторая гроздь. Раствор готовят из расчета 20 г удобрения на 10 л воды.