Вертикальные грядки: особенности, преимущества и недостатки, как сделать своими руками

Вертикальные грядки

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Вертикальные грядки — это грядки, позволяющие выращивать растения не на земле, а в приподнятых конструкциях, расположенных вертикально. Это позволяет разместить больше растений на меньшей площади, используя пространство вверх.

Основной целью создания вертикальных грядок является рациональное использование ограниченного пространства.

Преимущества использования вертикальных грядок

В первую очередь, это значительная экономия пространства: Это преимущество является ключевым, особенно в условиях плотной городской застройки и ограниченных размеров приусадебных участков.

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Помимо решения проблемы дефицита площади, вертикальные грядки выполняют ряд других важных функций, среди которых следует выделить:

Максимальное использование солнечного света. Благодаря вертикальному расположению растения получают более равномерное и интенсивное освещение, поскольку солнечные лучи достигают большего количества листьев.

Улучшена циркуляция воздуха между растениями. Свободное движение воздуха вокруг стеблей и листьев способствует снижению влажности и предотвращает развитие нежелательных грибковых заболеваний.

Создание благоприятного микроклимата для растений. В зависимости от выбранных материалов и конструктивных особенностей вертикальные грядки могут способствовать лучшему удержанию влаги в почве и аккумулированию тепла для корневой системы растений.

Удобство по уходу за растениями. Процессы полива, удаления сорняков и сбора созревшего урожая становятся значительно более комфортными, поскольку большинство растений располагается на удобной высоте, что уменьшает необходимость наклоняться. Поднятые над уровнем земли грядки создают физическое препятствие для многих наземных вредителей, а борьба с сорняками значительно упрощается благодаря ограниченному доступу семян.

Оригинальный элемент ландшафтного дизайна. Вертикальные грядки могут стать ярким и неординарным украшением любого участка, балкона или внутреннего дворика, добавляя вертикальное озеленение и визуальную привлекательность.

Завышенная производительность на единицу площади. Благодаря компактному размещению растений можно получить больший урожай с той же площади по сравнению с обычными грядками.

Недостатки, которые следует учесть при обустройстве вертикальных грядок

Быстрое высыхание почвы. Интенсивная циркуляция воздуха и ограниченный объем почвы могут приводить к более быстрой потере влаги, что требует более частого полива. В многоуровневых системах верхние ярусы могут терять влагу быстрее, чем нижние, что требует внимательного контроля.

Повышенная потребность в поливе и внесении питательных веществ. Активный рост растений в ограниченной среде может потребовать более регулярного полива и подкормки качественными удобрениями.

Для некоторых крупных растений ограниченное пространство развития корней может негативно повлиять на их рост и урожайность.

Не все виды растений хорошо приспособлены для выращивания в вертикальных грядках, особенно это касается крупных корнеплодов.

Создание некоторых сложных вертикальных конструкций может потребовать значительных финансовых вложений и определенных строительных навыков.

Вертикальные грядки своими руками

Есть большое разнообразие конструкций вертикальных грядок, которые можно изготовить из подручных и доступных материалов. Вот несколько популярных и практичных идей, эффективность которых подтверждена опытом многих садоводов:

Вертикальная грядка с использованием пластиковых бутылок

Для создания таких вертикальных грядок понадобятся пластиковые бутылки разных размеров или длинные пластиковые водосточные трубы. Также нужна крепкая веревка или гибкая проволока, качественная почва для посадки и уже подготовлена рассада растений.

Процесс сотворения состоит в том, что в стенах пластмассовых бутылок аккуратненько делают отверстия, достаточные для размещения будущих растений. Затем эти бутылки крепко соединяют между собой, образуя вертикальную колонну, используя веревку или проволоку. Если используются водосточные трубы, то вдоль одной стороны вырезают длинные отверстия, а сами трубы закрепляют вертикально или немного наклоняют.

Преимуществами такой конструкции есть ее низкая стоимость, легкость в изготовлении и возможность легко перемещать готовую грядку.

Верикальная грядка из пластиковых бутылок

Вертикальная грядка-стена с использованием деревянных поддонов (паллет):

Для создания вертикальной грядки-стены понадобится старый деревянный поддон, плотный нетканый материал (например, агроволокно или геотекстиль), строительный степлер или небольшие крепежные гвозди, качественный грунт и молодая рассада выбранных растений.

Процесс изготовления начинается с тщательной очистки поддона от грязи, а при необходимости острые участки шлифуются. С внутренней стороны поддона формируются специальные «карманы» из нетканого материала, которые прочно прикрепляются к дереву с помощью степлера или гвоздей. Эти созданные карманы затем заполняются подготовленной почвой, и в них высаживаются выбранные растения.

Преимуществами такой конструкции является ее экологичность благодаря повторному использованию поддона, простоте сборки и привлекательному внешнему виду готовой вертикальной грядки.

Вертикальные грядки из деревянных конструкций

Для выращивания в таких грядках рекомендуются разнообразные виды листовой зелени, салаты, ароматная земляника и небольшие цветущие растения.

Многоярусная вертикальная грядка с использованием ящиков или контейнеров

Для создания многоярусной вертикальной грядки понадобятся деревянные ящики разных размеров или пластиковые контейнеры, качественная почва для посадки и подготовлена рассада растений. Процесс изготовления заключается в том, что ящики или контейнеры устанавливаются друг на друга, формируя пирамиду или подобие лестницы. Таким образом создается несколько уровней, предназначенных для высадки растений. Преимуществами такой конструкции является ее лёгкость в установке, возможность одновременного выращивания различных видов растений на отдельных уровнях и высокая устойчивость готовой грядки.

Вертикальные грядки с использованием ящиков

Для выращивания таких грядок подходит большинство видов овощей, разнообразная зелень и декоративные цветы, при этом выбор конкретных культур зависит от размера используемых ящиков.

Вертикальная грядка-башня с использованием пластиковых труб ПВХ

Для создания вертикальной грядки-башни понадобятся пластиковая труба ПВХ большого диаметра, пластиковая труба ПВХ меньшего диаметра, предназначенная для организации полива, специальные заглушки для герметизации труб, электрическая дрель с набором сверл разных размеров, качественная почва для посадки и молодая рассада выбранных культур. Процесс изготовления предполагает просверливание отверстий в стенках пластиковой трубы ПВХ большого диаметра, которые будут служить местами для высадки растений. Внутрь этой большой трубы устанавливается труба меньшего диаметра, в которой предварительно производятся небольшие отверстия для обеспечения равномерного распределения воды во время полива. Нижняя часть большой трубы плотно закрывается заглушкой. Подготовленная конструкция постепенно заполняется грунтом, после чего в боковые отверстия высаживаются растения. Преимуществами данной конструкции есть эффективное использование вертикального пространства, удобная и продуманная система полива, а также эстетически привлекательный внешний вид готовой грядки.

Вертикальная грядка с использованием пластиковых труб

Для выращивания в таких грядках рекомендуется сочная клубника, разнообразная зелень и небольшие по размеру овощи.

Основные рекомендации по созданию и уходу за вертикальными грядками

Для успешного создания и ухода за вертикальными грядками следует соблюдать несколько важных рекомендаций:

Прежде всего необходимо правильно выбрать место для расположения грядки. Лучшим вариантом будет хорошо освещенное место, надежно защищенное от сильных порывов ветра.

Важно также обеспечить эффективный дренаж в каждом ярусе или отдельном контейнере. Для этого нужно предусмотреть специальные отверстия, которые позволят излишней воде свободно стекать, предотвращая таким образом загнивание корневой системы растений.

Для каждой группы растений следует использовать качественный грунт, отвечающий их индивидуальным потребностям по составу и содержанию питательных веществ.

Поскольку в вертикальных грядках почва высыхает достаточно быстро, особенно в жаркую погоду, необходимо регулярно контролировать уровень ее влажности и своевременно проводить полив. Полезным решением может стать установка системы капельного полива.

Из-за ограниченного объема грунта в вертикальных конструкциях запасы питательных веществ быстро иссякают. Поэтому для обеспечения здорового роста и обильного плодоношения растений необходимо систематически вносить комплексные удобрения.

При выборе растений для вертикальных грядок следует обязательно учитывать размер корневой системы и их требования к уровню освещения. Это поможет обеспечить оптимальные условия для их развития.

Для вьющихся растений, таких как огурцы, некоторые сорта помидоров черри или вьющиеся цветы, может потребоваться дополнительная вертикальная опора, которая поможет им правильно расти и развиваться.