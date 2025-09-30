Весь TikTok в восторге от невероятного танца "Черепахи и Зайцы" из Пекина: что он означает

Танец "Зайцев и черепах" из Пекина / © скрин с видео

Реклама

Постановка была создана Пекинским центром искусств Mengqi под руководством хореографа Цао Лея и этим летом завоевала первое место на 19-м Пекинском танцевальном конкурсе. После повторного показа в конце июля ролик разлетелся соцсетями и быстро вышел за пределы Китая.

На сцене — десятки детей в костюмах пушистых кроликов и медленных черепах. Старая басня превращается в яркий спектакль: зайцы синхронно прыгают, а черепахи двигаются спокойно, но упрямо. Все это под сопровождение энергичной музыки, которую зрители называют “залипальной”.

“Я просматривал этот ролик раз двадцать, и мелодия не выходит из головы,” — пишут в комментариях.

Реклама

Клипы быстро стали вирусными: пользователи TikTok увлекаются, насколько убедительно дети перевоплощаются в животных.

“Зайцы выглядят как настоящие зайцы,” — отмечают зрители.

Многие пытаются повторить хореографию, но признаются: движения значительно сложнее, чем кажутся на первый взгляд. Прыжки и перестройки требуют силы, гибкости и невероятной выносливости.

Помимо всеобщего увлечения талантливыми детьми, появились интерпретации, что постановка — не только современная версия басни, но и аллегория китайской образовательной системы.

Реклама

Посреди танца на сцене появляются стопки учебников, а в музыке звучат слова: “я не могу отдыхать”, “у меня нет времени”. В этой интерпретации “зайцы” символизируют детей, которым легко дается обучение и от которых ожидают постоянных успехов, а “черепахи” — тех, кто компенсирует недостаток способностей упорным трудом.

“Но мы знаем: когда танцоры покидают сцену, гонка продолжается в реальной жизни. Бесконечные черепахи и зайцы так и не снимут свои панцири и ушки, и все еще бегут наперегонки”, — рассуждают пользователи TikTok.

Финал добавляет драматизма: одна черепаха достается финишу, а многие дети остаются на полу — символ выгорел и не выдержал гонки. Затем все танцоры снимают ушки и панцири, словно освобождаясь от навязанных ярлыков и соперничества.