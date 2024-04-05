Вещи из 90-х, которые, по мнению экспертов, снова будут носить в 2024 году

Какие вещи из 90-х снова будут носить в 2024 году.
Хиты эпохи 90-х и 2000-х каждый год появляются в трендах. Как утверждают специалисты, 2024 год не исключение. По мнению специалистов, старые тренды возвращает в моду поколение зуммеров, родившихся уже после 2000 года и почувствовавших лишь последствия 90-х, благодаря чему многие "прошлые" вещи выглядят свежо и сейчас. О чем идет речь?
В первую очередь, речь идет о минимализме. Немногие догадываются, что минималистичный образ как тренд положили начало именно 90-е. Такой подход формируют основу наших капсульных гардеробов в 2024 году, в той же нейтральной цветовой палитре белого, черного, серого и верблюжьего, его легко можно проследить в таких стилях, как тихая роскошь, кэжуал и даже mad wife.
Джинсы прямого кроя
За последние годы в трендах были разнообразные джинсовые стили. У модниц куча вопросов — будут ли носить низкие мешковатые джинсы, вернулись ли узкие джинсы в моду? Вместо того чтобы пытаться угадать следующий тренд стилисты рекомендуют остановиться на классике, которую все знают и любят, — джинсах прямого кроя. Они не только подойдут для любого размера и формы, но и будут всегда выглядеть современно.
Брюки капри
После того, как штаны-карго вернулись в 2023 году, был лишь вопросом времени, когда вернутся в моду другие штаны. Большая вероятность, что штаны Капри станут трендом 2024 года или как ретро-модели, или как вариации с завышенной талией.
Обувь на танкетке
Танкетка хоть не весомый тренд 90-х годов, но ее точно обожали в 2000-х. Этот тренд обуви очень удобен, их часто носят с легкими джинсами и широкими брюками, чтобы приблизить к образу 2020-х годов. Благодаря последним модным показам стало понятно, что этот стиль обуви снова в тренде.
Сумка багет
Эта сумка годами не теряет популярности благодаря емкости, формы, которая идеально ложится под руку, когда ее носить на плече. Кроме того, она отлично вписывается в любой образ и стиль.
Платье в бельевом стиле
Платья в бельевом стиле выдержали испытание временем и стали элементами гардероба благодаря своей универсальности. Эти платья можно носить поверх футболки, гольфа или рубашки, под теплый объемный свитер или как самостоятельный элемент образа.
Обувь мюли
Если вы хотите, что-то более нарядное, чем танкетка, эксперты предлагают мюли, обувь без пяти, которая в этом году приобретает еще большую популярность. Этот тип обуви идеально подойдет как для весны, так и жаркого лета.
Спортивные штаны вместо джинсов
Такой образ может быть не всем нравиться, но у него есть шанс на существование, обычные спортивные штаны можно носить с блейзером, большой кожаной курткой или длинным тренчем. Эксперты считают, что их даже можно носить даже с мюлями на каблуке и топами-ками, если хотите сделать их уместными вечером.
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