Вещи из 90-х, которые, по мнению экспертов, снова будут носить в 2024 году

Хиты эпохи 90-х и 2000-х каждый год появляются в трендах. Как утверждают специалисты, 2024 год не исключение. По мнению специалистов, старые тренды возвращает в моду поколение зуммеров, родившихся уже после 2000 года и почувствовавших лишь последствия 90-х, благодаря чему многие "прошлые" вещи выглядят свежо и сейчас. О чем идет речь?

В первую очередь, речь идет о минимализме. Немногие догадываются, что минималистичный образ как тренд положили начало именно 90-е. Такой подход формируют основу наших капсульных гардеробов в 2024 году, в той же нейтральной цветовой палитре белого, черного, серого и верблюжьего, его легко можно проследить в таких стилях, как тихая роскошь, кэжуал и даже mad wife.

Минимализм из 90-х

Джинсы прямого кроя

За последние годы в трендах были разнообразные джинсовые стили. У модниц куча вопросов — будут ли носить низкие мешковатые джинсы, вернулись ли узкие джинсы в моду? Вместо того чтобы пытаться угадать следующий тренд стилисты рекомендуют остановиться на классике, которую все знают и любят, — джинсах прямого кроя. Они не только подойдут для любого размера и формы, но и будут всегда выглядеть современно.

Прямые джинсы

Брюки капри

После того, как штаны-карго вернулись в 2023 году, был лишь вопросом времени, когда вернутся в моду другие штаны. Большая вероятность, что штаны Капри станут трендом 2024 года или как ретро-модели, или как вариации с завышенной талией.

Брюки капри

Обувь на танкетке

Танкетка хоть не весомый тренд 90-х годов, но ее точно обожали в 2000-х. Этот тренд обуви очень удобен, их часто носят с легкими джинсами и широкими брюками, чтобы приблизить к образу 2020-х годов. Благодаря последним модным показам стало понятно, что этот стиль обуви снова в тренде.

Танкетки – модные тенденции с 90-х годов

Сумка багет

Эта сумка годами не теряет популярности благодаря емкости, формы, которая идеально ложится под руку, когда ее носить на плече. Кроме того, она отлично вписывается в любой образ и стиль.

Сумка багет в тренде

Платье в бельевом стиле

Платья в бельевом стиле выдержали испытание временем и стали элементами гардероба благодаря своей универсальности. Эти платья можно носить поверх футболки, гольфа или рубашки, под теплый объемный свитер или как самостоятельный элемент образа.

Платья слепы

Обувь мюли

Если вы хотите, что-то более нарядное, чем танкетка, эксперты предлагают мюли, обувь без пяти, которая в этом году приобретает еще большую популярность. Этот тип обуви идеально подойдет как для весны, так и жаркого лета.

Обувь мюли в тренде

Спортивные штаны вместо джинсов

Такой образ может быть не всем нравиться, но у него есть шанс на существование, обычные спортивные штаны можно носить с блейзером, большой кожаной курткой или длинным тренчем. Эксперты считают, что их даже можно носить даже с мюлями на каблуке и топами-ками, если хотите сделать их уместными вечером.

Спортивные штаны

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