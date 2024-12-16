Вещи, которые лучше выбросить к Новому году: что мешает счастью в доме

Перед Новым годом многие делают генеральную уборку дома, но важно не только очистить пространство от пыли, но и избавиться от ненужных вещей, которые могут мешать положительным изменениям в вашей жизни.

Какие вещи притягивают к вашему дому невзгоды, рассказал 24 Канал.

Устаревшие мебельные детали

На балконах или в кладовых часто накапливаются запасные или ненужные части старой мебели, которая вряд ли снова понадобится. Считается, что подобные вещи мешают привлекать новые возможности в жизнь и отпустить старые проблемы.

Сломанная техника

Бытовые приборы, которые уже невозможно починить, лучше утилизировать. Народные приметы утверждают, что они накапливают негативную энергию и могут приносить неудачу. Если ремонт невозможен, не следует держать их дома.

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Одежда, которую не носите

Просто лежащие без дела вещи могут нарушать гармонию пространства. Ненужную одежду лучше отдать нуждающимся или утилизировать, чтобы в новом году освободить место для обновок.

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Сухие цветы

Засушенные букеты, хоть и выглядят эстетично, несут, по приметам, "мертвую" энергию. Они могут мешать положительной атмосфере в доме, поэтому их лучше заменить живыми растениями или искусственным декором.

Надбитая посуда

Тарелки и чашки с трещинами не только выглядят неаккуратно, но и, по поверьям, "утекают" счастья из дома. Такую посуду следует выбрасывать без колебаний. Избавляясь от этих вещей, вы не только приведете дом в порядок, но и создадите гармоничную атмосферу, благоприятную для новых начинаний в новом году.