Вещи, которые лучше выбросить к Новому году: что мешает счастью в доме

Ненужные части мебели, как считается, мешают привлечь новые возможности, а сухие цветы, по приметам, несут "мертвую" энергию.
Перед Новым годом многие делают генеральную уборку дома, но важно не только очистить пространство от пыли, но и избавиться от ненужных вещей, которые могут мешать положительным изменениям в вашей жизни.
Какие вещи притягивают к вашему дому невзгоды, рассказал 24 Канал.
Устаревшие мебельные детали
На балконах или в кладовых часто накапливаются запасные или ненужные части старой мебели, которая вряд ли снова понадобится. Считается, что подобные вещи мешают привлекать новые возможности в жизнь и отпустить старые проблемы.
Сломанная техника
Бытовые приборы, которые уже невозможно починить, лучше утилизировать. Народные приметы утверждают, что они накапливают негативную энергию и могут приносить неудачу. Если ремонт невозможен, не следует держать их дома.
Одежда, которую не носите
Просто лежащие без дела вещи могут нарушать гармонию пространства. Ненужную одежду лучше отдать нуждающимся или утилизировать, чтобы в новом году освободить место для обновок.
Сухие цветы
Засушенные букеты, хоть и выглядят эстетично, несут, по приметам, "мертвую" энергию. Они могут мешать положительной атмосфере в доме, поэтому их лучше заменить живыми растениями или искусственным декором.
Надбитая посуда
Тарелки и чашки с трещинами не только выглядят неаккуратно, но и, по поверьям, "утекают" счастья из дома. Такую посуду следует выбрасывать без колебаний. Избавляясь от этих вещей, вы не только приведете дом в порядок, но и создадите гармоничную атмосферу, благоприятную для новых начинаний в новом году.
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