Вещи, которые нельзя делать в постели людям за 60: об этом нужно обязательно знать

Многие пожилые люди не знают о существовании некоторых правил, однако есть определенный список вещей, которыми лучше не заниматься в постели.
Рассказываем, что нельзя делать в постели пожилым людям, чтобы сохранить свое здоровье.
- Спать на животе. В молодом возрасте такая поза для сна не вызывает никаких проблем. Однако тем, кому за 60, следует воздержаться от нее, потому что сон на животе может нехорошо сказаться на здоровье шейного отдела. Поскольку голова во время сна поворачивается, мышцы всю ночь будут растянуты с одной стороны и перенапряжены с другой. Также могут возникнуть проблемы со спиной.
- Иметь неправильную подушку для сна. Хорошая подушка обычно стоит больших денег. И все же стоит позаботиться о качественной вещи, которая будет повторять анатомию тела и не будет сбиваться. Также необходимо следить за регулярной стиркой наполнителя, если в подушке перо. После трех лет использования в подушке собирается много пылевых клещей, негативно влияющих на органы дыхания.
- Спать с телефоном. Вообще все девайсы лучше держать подальше от кровати, а старые модели, которыми обычно пользуются пожилые люди, часто имеют неисправные аккумуляторы. Если такой телефон оставить на ночь заряжаться, он запросто может взорваться. Поэтому надо быть очень осторожными с таким гаджетом, чтобы он не вспыхнул в любой момент.
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