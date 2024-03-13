Вещи, которые старят женщину: стилистка рекомендует избегать их, чтобы выглядеть моложе

Каждая женщина пытается выглядеть моложе. Именно для этого она пытается подобрать правильную прическу, макияж, найти идеальную одежду, которая сделает ее более привлекательной, скроет все недостатки и подчеркнет преимущества.

А есть такие вещи, которые добавляют женщине лишних лет, независимо от ее возраста. Чтобы выглядеть моложе и не "состариться" визуально стилисты рекомендуют их не покупать.

Какие вещи добавляют женщине возраста

Платья с большими цветами

Цветочные платья придают женственности, делают женщину неотразимой. Они могут быть элегантными, стильными, а могут, когда неправильно подобранный фасон, цвет и дизайн. прибавить женщине возраста.

"Обычно это большие цветы на темном фоне. Когда вы их одеваете, то идет сплошное платье, вас мы не видим за ним. Лучше выбирайте однотонные варианты платьев. Тогда платье будет украшать только вас",- считает стилистка Яна Щебельска.

Вещи, которые прибавляют возраст

Ретро обувь

В общем, ретро обувь – это не плохо, обувь с дизайном 60-х, 70-х и даже 80-х годов может добавить шарма и стиля, если вписывается в общий образ.

Однако, если обувь выбивается из общего образа, не сочетается с луком, она может только прибавить года. К примеру, обувь с округлым носком в ретро стиле может сделать из вас бабушку. Поэтому, по мнению стилистки. с обувью в ретро стиле, следует быть осторожным, потому что в сочетании с современными вариантами одежды, вы рискуете выглядеть старше.

Ретро обувь

Не современные сумки

Сумка представляет собой важный аксессуар в женском гардеробе. Именно поэтому также следует быть осторожным в их подборе. Некоторые модели, как, например, сумки с деревянными ручками, цветные сумки, большие сумки-портфели из 80-х визуально старят женщину. По мнению Яны Щебельской, чтобы не прибавить себе возраста, лучше выбирать базовые или современные модели.

Сумка с деревянными ручками

Капри

Хотя штаны-капри возвращаются в моду и будут в тренде этого года, стилистка не рекомендует их носить. По мнению стилиста, эта вещь старит любую женщину. Поэтому капри не нужно никому отдавать, "надо их просто утилизировать. Капри ни одну фигуру не сделают красивой. Взамен лучше выбрать базовые брюки и джинсы, или бермуды", — уверяет стилистка.

Брюки капри

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