Вещи в шкафу будут пахнуть дорого и шикарно: метод, которым пользуются самые дорогие отели мира

Как сделать ароматизатор для белья своими руками и еще 6 методов для дорогого запаха в вашем шкафу.

Как показывает практика, сохранить вещи в шкафу свежими и благоухающими – это дело не из легких. Белье, немного полежав, приобретает затхлый запах, который потом довольно сложно вывести. Но есть несколько доступных методов, которые придадут вашим вещам невероятно дорогой аромат. Рассказываем, какие копеечные средства превратят аромат вашего шкафа в дорогой и шлейфовый.

Как придать белью запах свежести и чистоты надолго.

Кондиционер для белья. Это стопроцентный вариант, который придаст запаху свежести вашему белью аж на две недели. Но следует учитывать, что стойкость аромата у производителей будет разниться. Также следует понимать, что это за белье. Если это постель или полотенца, лежащие в шкафу, они будут пахнуть более двух недель. Если это ваша одежда, то аромат быстро выветрится, когда вы выйдете в нем на улицу.

Это стопроцентный вариант, который придаст запаху свежести вашему белью аж на две недели. Но следует учитывать, что стойкость аромата у производителей будет разниться. Также следует понимать, что это за белье. Если это постель или полотенца, лежащие в шкафу, они будут пахнуть более двух недель. Если это ваша одежда, то аромат быстро выветрится, когда вы выйдете в нем на улицу. Туалетное мыло. Если положить брусочек мыла в шкаф, то там всегда будет сохраняться приятный аромат. Можно выбрать недорогое мыло с любимым запахом именно для ароматизации шкафа. Его нужно просто вскрыть и положить в шкаф, и через день приятный аромат распространится на все белье. Мыло можно измельчить и разложить кусочки по разным углам для большего эффекта. Следует учитывать, чем дороже мыло, тем более стойкий аромат. Поскольку в дорогое мыло добавляют качественные эфирные масла. Раз в семь дней мыло нужно опрыскивать водой, потому что оно высыхает. И тогда приятный запах в шкафу будет постоянно держаться.

Если положить брусочек мыла в шкаф, то там всегда будет сохраняться приятный аромат. Можно выбрать недорогое мыло с любимым запахом именно для ароматизации шкафа. Его нужно просто вскрыть и положить в шкаф, и через день приятный аромат распространится на все белье. Мыло можно измельчить и разложить кусочки по разным углам для большего эффекта. Следует учитывать, чем дороже мыло, тем более стойкий аромат. Поскольку в дорогое мыло добавляют качественные эфирные масла. Раз в семь дней мыло нужно опрыскивать водой, потому что оно высыхает. И тогда приятный запах в шкафу будет постоянно держаться. Букет засушенной лаванды. Еще наши бабушки пользовались таким методом, поскольку дорогих кондиционеров и ароматизаторов тогда не было. Это достаточно действенный и эффективный метод, чтобы придать приятный запах вещам, которые долго лежат в шкафу. Лаванда будет работать не только как ароматизатор, она также будет эффективно бороться против моли.

Еще наши бабушки пользовались таким методом, поскольку дорогих кондиционеров и ароматизаторов тогда не было. Это достаточно действенный и эффективный метод, чтобы придать приятный запах вещам, которые долго лежат в шкафу. Лаванда будет работать не только как ароматизатор, она также будет эффективно бороться против моли. Специальные саше. Сейчас продаются специальные средства, чтобы придать белью шикарный аромат, который можно приобрести в отделах бытовой химии. Такие саше достаточно бюджетны и имеют множество вариантов запахов, поэтому можно купить несколько любимых ароматов. Саше нужно положить на полку в шкафу, а если аромат надоест, его можно заменить новым.

Сейчас продаются специальные средства, чтобы придать белью шикарный аромат, который можно приобрести в отделах бытовой химии. Такие саше достаточно бюджетны и имеют множество вариантов запахов, поэтому можно купить несколько любимых ароматов. Саше нужно положить на полку в шкафу, а если аромат надоест, его можно заменить новым. Ароматизированные мешочки для белья. Они также продаются в магазинах, можно приобрести несколько и заменять в случае необходимости новыми.

Они также продаются в магазинах, можно приобрести несколько и заменять в случае необходимости новыми. Эфирное масло. Это также бюджетный вариант ароматизации вашего шкафа. Можно приобрести несколько излюбленных запахов, просто накапать на ватку несколько капель и положить в шкаф. Или обильно смочить салфетку растительным маслом, положить ее на блюдце и поставить в угол шкафа. Главное, чтобы такой ароматизатор не испачкал чистое белье.

Как сделать ароматизатор для шкафа своими руками

Спиртный ароматизатор. Для этого вам понадобится маленький флакон из-под лекарства, 20 мл спирта и 15 капель эфирного масла. В бутылочку добавьте все составляющие и хорошо размешайте. Поставьте открытый флакон в шкаф, для лучшего эффекта можно добавить несколько соцветий гвоздики.

Для этого вам понадобится маленький флакон из-под лекарства, 20 мл спирта и 15 капель эфирного масла. В бутылочку добавьте все составляющие и хорошо размешайте. Поставьте открытый флакон в шкаф, для лучшего эффекта можно добавить несколько соцветий гвоздики. Ароматизатор из салфеток. Сначала салфетку нужно сбрызнуть духами или эфирным маслом. Затем свернуть ее в виде конуса и вертикально поставить в маленький стакан. На дно стакана можно капнуть немного эфирного масла или духов, тогда запах будет держаться дольше.

Сначала салфетку нужно сбрызнуть духами или эфирным маслом. Затем свернуть ее в виде конуса и вертикально поставить в маленький стакан. На дно стакана можно капнуть немного эфирного масла или духов, тогда запах будет держаться дольше. Мешочек с ароматными травами или специями. Это еще один бюджетный, но крайне эффективный метод ароматизации вашего шкафа. Здесь есть из чего выбирать – мята, мелисса, гвоздика, лаванда, мускатный орех имеют стойкие приятные ароматы. Вы можете взять именно те специи и травы, которые вам нравятся. Сложите их в небольшую холщовую или марлевую сумку – и стойкий ароматизатор готов.

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