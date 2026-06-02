- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 184
- Время на прочтение
- 2 мин
"Веселка" или "райдуга": как правильно назвать на украинском это красивое природное явление
Как называть цветную дугу, которая появляется на небе после дождя, согласно нормам украинского правописания и словоупотребления.
После теплого летнего дождя на небе нередко появляется одно из невероятных природных явлений — разноцветная дуга, восхищающая своей красотой и детей, и взрослых. Однако многие украинцы до сих пор спорят, как правильно называть это явление: «веселка» или «райдуга». Оба слова можно услышать в повседневной речи, в литературе и средствах массовой информации. Рассказываем, какой вариант соответствует нормам современного украинского языка.
Что говорят словари
Украинские словари фиксируют оба названия — и «веселка», и «райдуга». Они нормативные и обозначают одно и то же атмосферное явление, которое возникает вследствие преломления солнечного света в каплях воды.
Однако языковеды отмечают, что слово «веселка» более традиционное для украинского языка и значительно чаще встречается в народном творчестве, художественной литературе и фольклоре. Именно этот вариант многие считают более подходящим для использования в повседневной речи.
Почему слово «райдуга» также правильное
Лексема «райдуга» тоже давно существует в украинском языке и зафиксирована в словарях. Она активно используется в разных регионах Украины и не считается ошибкой.
Некоторые языковеды отмечают, что оба слова имеют давнюю историю и являются частью украинской лексической традиции. Поэтому употребление «райдуги» не противоречит литературным нормам, хотя по частоте использования она несколько уступает слову «веселка».
Какой вариант лучше использовать
В современной речи чаще всего можно услышать именно слово «веселка». Оно более привычно для большинства украинцев и широко используется в учебной литературе, медиа и официальных текстах.
В то же время слово «райдуга» также остается правильным и может употребляться безо всяких оговорок. Выбор между этими названиями в основном зависит от личных предпочтений, языковой традиции семьи или региона.