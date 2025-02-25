Весеннее опрыскивание сада: когда обрабатывать, чем, все, что нужно знать

Март уже на пороге. С наступлением тепла растения быстро оживают: на деревьях и кустах, еще вчера казавшихся спящими, начинают набухать почки, и все вокруг наполняется жизнью. Однако вместе с растениями активизируются и многочисленные вредители и возбудители болезней, такие как долгоносики, цветоеды, тли, а также заболевания, такие как клястероспориоз, монилиоз, парша и мучнистая роса. Чтобы минимизировать их вред или вовсе предотвратить их появление, необходимо принять соответствующие меры. Одним из самых эффективных способов защиты сада является своевременное опрыскивание специальными препаратами.

Хотя существуют различные методы борьбы с вредителями и болезнями, многие садоводы выбирают химические средства из-за их эффективности и простоты использования. Важно помнить о потенциальном вреде таких препаратов для окружающей среды, животных и людей, поэтому применять их следует осторожно и ответственно "с умом". Как утверждают специалисты, основное правило – проводить опрыскивание в четыре этапа в течение весны, что позволит обеспечить максимальную защиту сада.

Когда опрыскивать сад весной

Важно понимать, что одноразовое опрыскивание не даст продолжительного результата. Дело в том, что источники проблем находятся не только в вашем саду, но и в окружающей среде. Даже если вы уничтожите вредителей и возбудителей болезней на собственном участке, ветер с лёгкостью принесет новую волну угроз. Поэтому весенние обработки нужно проводить четыре раза, чтобы максимально обезопасить сад от повторного заражения.

Еще один важный момент – начинать опрыскивание следует как можно быстрее, как только установятся первые теплые дни. В каждом регионе эти термины отличаются, так что называть конкретные даты не имеет смысла. Главное – не упустить момент, когда вредители начнут активно распространяться. Если дать им возможность размножиться и захватить сад, дальнейшая борьба будет гораздо сложнее.

Календарь опрыскивания сада

Первое опрыскивание – самое главное

Первое опрыскивание деревьев производится ранней весной, до начала опухания почек, при среднесуточной температуре около +4°C. В этот период деревья и кустарники еще находятся в состоянии покоя, равно как и зимующие вредители и споры болезней. Это позволяет использовать более концентрированные растворы без риска повредить растения. Однако следует внимательно следить за состоянием разных культур, поскольку, например, если яблоня еще спит, то на черной смородине почки уже могут набухать, и сильные растворы могут ей повредить.

Препараты для первого опрыскивания

Одним из самых популярных и проверенных средств является бордоская жидкость . Она состоит из двух основных компонентов – гашеной извести и медного купороса, которые смешиваются в воде. Можно приготовить ее самостоятельно, строго соблюдая пропорции, А можно купить готовый набор – «Бордоская смесь». Для первого весеннего опрыскивания следует использовать 3% раствор бордоской жидкости.

Еще одним вариантом является использование железного купороса. Его разводят в воде из расчета 300-500 граммов на 10 литров в зависимости от уровня зараженности сада. Если проблема незначительна, достаточно 300 граммов на ведро воды, а в случае серьезного поражения следует увеличить количество до 500 граммов.

Некоторые садоводы предпочитают старый средство «Нитрофен». Однако его применение сегодня вызывает сомнения, ведь, хотя он и демонстрирует высокую эффективность, в то же время крайне токсичным и вредным для здоровья человека.

Все большую популярность приобретает использование мочевины (карбамида) в виде концентрированного раствора. Для его приготовления берут 700 г карбамида на 10 литров воды, а для усиления эффекта можно добавить еще 50 г медного купороса. Это средство не только уничтожает вредителей и споры грибковых болезней, но и замедляет начало вегетации на 7–10 дней, что может спасти цветущие деревья от весенних заморозков. Во-вторых, он выполняет роль азотного удобрения, которое весной крайне необходимо для активного роста растений.

в виде концентрированного раствора. Для его приготовления берут 700 г карбамида на 10 литров воды, а для усиления эффекта можно добавить еще 50 г медного купороса. Это средство не только уничтожает вредителей и споры грибковых болезней, но и замедляет начало вегетации на 7–10 дней, что может спасти цветущие деревья от весенних заморозков. Во-вторых, он выполняет роль азотного удобрения, которое весной крайне необходимо для активного роста растений. Еще одним средством является препарат «30-В». Он считается экологически безопасным, поскольку не отравляет вредителей, а создает на поверхности растений защитную пленку, перекрывающую им доступ к кислороду. Следует отметить, что этот препарат эффективен исключительно против насекомых-вредителей, но не помогает в борьбе с болезнями. Поэтому его следует использовать в тех садах, где основной проблемой являются вредители.

Есть еще много других препаратов для весенней обработки, и главное при их выборе – убедиться, что они подходят для ранневесеннего применения при низких температурах (от +4°C).