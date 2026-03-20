Весеннее равноденствие в 2026 году: узнайте, почему в этот день обязательно нужно встретить солнце

Весна приходит официально — с весенним равноденствием. Каждый год это астрономическое явление знаменует начало нового природного цикла в Северном полушарии. Но украинские традиции добавляют в этот день магии: говорят, что именно 20 марта 2026 года можно изменить свою жизнь.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Что такое весеннее равноденствие и почему оно важно

Научно равноденствие — это момент, когда центр Солнца пересекает небесный экватор Земли. День и ночь становятся почти равными, а световой день постепенно побеждает тьму. В этом году равноденствие придет 20 марта в 16:45 по киевскому времени.

Даже небольшая разница между днем и ночью не уменьшает значения этого дня: после равноденствия свет начинает доминировать, а тьма отступает к летнему солнцестоянию.

Дошедшие до нас традиции и символика

Весеннее равноденствие — это баланс, пробуждение и возрождение. Издавна люди замечали: день, когда свет уравнивает тьму, — особенный.

В Центральной и Западной Азии равноденствия празднуют Навруз — Новый год, символизирующий пробуждение земли, плодородие и надежду на урожай. Празднование сопровождается уборкой дома, приготовлением праздничных блюд и семейными встречами.

В европейских традициях этот день был связан с плодородием и почитанием природных сил. Люди призывали тепло, проводили обряды пробуждения земли, пели песни и выходили на холмы встречать Солнце.

В славянских землях весеннее равноденствие тоже было особенным: оно символизировало победу света над зимней тьмой. Наши предки разжигали костры, пели веснушки и рощицы, выпекали фигурки птиц — «жаворонков», чтобы призвать тепло и хороший урожай.

Интересно, что всемирно известная рождественская песня Carol of the Bells возникла из украинской веснушки «Щедрик» Николая Леонтовича, которую наши предки пели именно весной, встречая новый год.

Современные ритуалы и практические советы

Сегодня весеннее равноденствие — это не только традиции, но и внутреннее обновление. Это момент подвести итоги, очистить пространство и настроиться на новые цели.

Что можно сделать в день равноденствия:

  • встретить восход или закат — символ нового начала;

  • записать на бумаге то, от чего хотите отказаться, и уничтожить его;

  • прогуляться по природе и осознанно «отпустить старое»;

  • подвести итоги года и определить первые шаги к желаемым изменениям;

  • навести порядок в доме — физический порядок помогает упорядочить мнения.

Это идеальный день, чтобы задать себе намерения: 3–5 конкретных изменений, которые вы хотите реализовать. Формулируйте их положительно — «начать», а не «перестать», и определите маленькие шаги к их выполнению.

Весеннее равноденствие 2026 года — это шанс начать новый жизненный цикл. Наши предки призывали тепло песнями и обрядами, мы можем повторить их опыт: встретить Солнце, почувствовать энергию света и разрешить весне войти в свою жизнь.

