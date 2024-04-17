Весенние цветы — как правильно называть на украинским: забудьте про "маргаритки", "ландыши"

За окном – календарная весна, а на самом деле погода в некоторые дни балует нас летом – на участках, в садах расцвели весенние цветы.

Но знаете ли вы, как правильно называются те или иные цветочки? Многие из нас пользуются суржиком и называют цветы неправильно.

По мнению языковеда Александра Авраменко, красота цветов увядает, когда их называют суржиковыми словами.

Нужно говорить:

Лес украшают не ландиші, а конвалії.

По обе стороны дорог желтеют не одуванчики, а кульбаби.

Во дворе людей встречает не сірєнь, а бузок.

Клумбы пестрят не анютиными глазками, а зозулиними черевичками, або брАтками, как их называют в народе.

Кукушкины туфли

Правильно говорить:

не бархатцы, а оксамитки чи чорнобривці або повняки.

не маргаритки, а стокротки (слово происходит, кстати, из польского);

не ландыш, а конвалія.

Ландыши

И еще пару правильных названий летних цветов:

Гладиолус – это косарик. Хотя многие украинцы могут избегать слова "гладіолус" как неприсущее нашему языку, но все же в словарях оно зафиксировано.

Роза – это троянда.

Георгіна – это на самом деле жоржина.

Ноготки – нагідки.

Васильки – волошки, блават.

Ирисы – півники.

Піоін – півонія..

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