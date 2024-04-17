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Весенние цветы — как правильно называть на украинским: забудьте про "маргаритки", "ландыши"

Весенние цветы — как правильно называть на украинским: забудьте про "маргаритки", "ландыши"

Весенние цветы

Как называются весенние цветы: говорим по-украински правильно

За окном – календарная весна, а на самом деле погода в некоторые дни балует нас летом – на участках, в садах расцвели весенние цветы.

Но знаете ли вы, как правильно называются те или иные цветочки? Многие из нас пользуются суржиком и называют цветы неправильно.

По мнению языковеда Александра Авраменко, красота цветов увядает, когда их называют суржиковыми словами.

Нужно говорить:

  • Лес украшают не ландиші, а конвалії.
  • По обе стороны дорог желтеют не одуванчики, а кульбаби.
  • Во дворе людей встречает не сірєнь, а бузок.
  • Клумбы пестрят не анютиными глазками, а зозулиними черевичками, або брАтками, как их называют в народе.
Кукушкины туфли / ©
Кукушкины туфли

Правильно говорить:

  • не бархатцы, а оксамитки чи чорнобривці або повняки.
  • не маргаритки, а  стокротки (слово происходит, кстати, из польского);
  • не ландыш, а конвалія.
Ландыши / ©
Ландыши

И еще пару правильных названий летних цветов:

  • Гладиолус – это косарик. Хотя многие украинцы могут избегать слова "гладіолус" как неприсущее нашему языку, но все же в словарях оно зафиксировано.
  • Роза – это троянда.
  • Георгіна – это на самом деле  жоржина.
  • Ноготки – нагідки.
  • Васильки – волошки, блават.
  • Ирисы – півники.
  • Піоін – півонія..

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