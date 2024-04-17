Весенние цветы — как правильно называть на украинским: забудьте про "маргаритки", "ландыши"

Как называются весенние цветы: говорим по-украински правильно
За окном – календарная весна, а на самом деле погода в некоторые дни балует нас летом – на участках, в садах расцвели весенние цветы.
Но знаете ли вы, как правильно называются те или иные цветочки? Многие из нас пользуются суржиком и называют цветы неправильно.
По мнению языковеда Александра Авраменко, красота цветов увядает, когда их называют суржиковыми словами.
Нужно говорить:
- Лес украшают не ландиші, а конвалії.
- По обе стороны дорог желтеют не одуванчики, а кульбаби.
- Во дворе людей встречает не сірєнь, а бузок.
- Клумбы пестрят не анютиными глазками, а зозулиними черевичками, або брАтками, как их называют в народе.
Правильно говорить:
- не бархатцы, а оксамитки чи чорнобривці або повняки.
- не маргаритки, а стокротки (слово происходит, кстати, из польского);
- не ландыш, а конвалія.
И еще пару правильных названий летних цветов:
- Гладиолус – это косарик. Хотя многие украинцы могут избегать слова "гладіолус" как неприсущее нашему языку, но все же в словарях оно зафиксировано.
- Роза – это троянда.
- Георгіна – это на самом деле жоржина.
- Ноготки – нагідки.
- Васильки – волошки, блават.
- Ирисы – півники.
- Піоін – півонія..
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