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Весенние морозы угрожают абрикосам: что делать, чтобы не потерять плоды
Чтобы сберечь урожай абрикосов, необходимо знать эффективные приемы защиты от вредителей.
Весенняя погода может оказаться непредсказуемой, и даже в апреле на термометрах могут появиться минусовые температуры. Если абрикосы уже зацвели, внезапные заморозки могут привести к потере урожая.
Подробности в материале TCH.ua.
Садоводы отмечают, что деревья могут выдержать температуру до -2°C, однако более сильные морозы могут повредить цветы и завязи. Чтобы этого не произошло, следует обработать деревья специальными препаратами, которые помогут им пережить стресс.
Специалисты советуют не использовать костры, а подготовить деревья с помощью специальных стимуляторов-антистрессов. Их следует применять в сутки до заморозков и через сутки после них.
Наиболее эффективны препараты с аминокислотами, например:
Мегафол.
Амалгерол Эссенс.
Изабион.
Если эти препараты содержат растительные экстракты, антиоксиданты или водоросли, они еще лучше помогут деревьям перенести стресс от похолодания.
Борьба с вредителями абрикосов
Абрикосы могут страдать не только от погоды, но и от опасных вредителей. Наиболее распространенными из них являются:
Шелковицевой шелкопряд – повреждает листья и плоды, оставляя характерные следы. Для борьбы используют препараты на основе абемектина.
Червец-самец – повреждает кору ветвей и ствола. Против него эффективны феромоновые ловушки, останавливающие размножение вредителя.
Для комплексной защиты следует применять биоинсектициды, не вредящие полезным насекомым и экологии.
Как защитить абрикосы от болезней
Кроме вредителей, абрикосы часто страдают грибковыми инфекциями, особенно если саженцы высажены во влажных местах.
Чтобы избежать заболеваний, важно соблюдать следующие правила:
Побелка ствола весной или осенью известью с медным купоросом.
Обработка деревьев от болезней 3-4 раза в сезон препаратами: Скор, Топаз, Абига-Пик, бордоская жидкость, медный и железный купорос.
Санитарная обрезка для защиты от вредителей и улучшения вентиляции.
Регулярный полив, чтобы дерево не страдало от дефицита влаги.
Рыхление почвы для улучшения аэрации корневой системы.
Пропалка сорняков, которые могут стать очагом размножения вредителей.
Сбор и уничтожение опавших листьев осенью, чтобы предотвратить развитие болезней.
Соблюдение этих правил поможет обеспечить сильный иммунитет деревьев и сохранить урожай абрикосов.
Напомним, какие плодовые и декоративные деревья приживутся лучше всего в апреле.