Весенние морозы угрожают абрикосам: что делать, чтобы не потерять плоды

Весенний уход за абрикосами: как защитить деревья от морозов, болезней и вредителей, чтобы сохранить урожай фруктов / © Unsplash

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Весенняя погода может оказаться непредсказуемой, и даже в апреле на термометрах могут появиться минусовые температуры. Если абрикосы уже зацвели, внезапные заморозки могут привести к потере урожая.

Подробности в материале TCH.ua.

Садоводы отмечают, что деревья могут выдержать температуру до -2°C, однако более сильные морозы могут повредить цветы и завязи. Чтобы этого не произошло, следует обработать деревья специальными препаратами, которые помогут им пережить стресс.

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Специалисты советуют не использовать костры, а подготовить деревья с помощью специальных стимуляторов-антистрессов. Их следует применять в сутки до заморозков и через сутки после них.

Наиболее эффективны препараты с аминокислотами, например:

Мегафол.

Амалгерол Эссенс.

Изабион.

Если эти препараты содержат растительные экстракты, антиоксиданты или водоросли, они еще лучше помогут деревьям перенести стресс от похолодания.

Борьба с вредителями абрикосов

Абрикосы могут страдать не только от погоды, но и от опасных вредителей. Наиболее распространенными из них являются:

Шелковицевой шелкопряд – повреждает листья и плоды, оставляя характерные следы. Для борьбы используют препараты на основе абемектина.

Червец-самец – повреждает кору ветвей и ствола. Против него эффективны феромоновые ловушки, останавливающие размножение вредителя.

Для комплексной защиты следует применять биоинсектициды, не вредящие полезным насекомым и экологии.

Как защитить абрикосы от болезней

Кроме вредителей, абрикосы часто страдают грибковыми инфекциями, особенно если саженцы высажены во влажных местах.

Чтобы избежать заболеваний, важно соблюдать следующие правила:

Побелка ствола весной или осенью известью с медным купоросом.

Обработка деревьев от болезней 3-4 раза в сезон препаратами: Скор, Топаз, Абига-Пик, бордоская жидкость, медный и железный купорос.

Санитарная обрезка для защиты от вредителей и улучшения вентиляции.

Регулярный полив, чтобы дерево не страдало от дефицита влаги.

Рыхление почвы для улучшения аэрации корневой системы.

Пропалка сорняков, которые могут стать очагом размножения вредителей.

Сбор и уничтожение опавших листьев осенью, чтобы предотвратить развитие болезней.

Соблюдение этих правил поможет обеспечить сильный иммунитет деревьев и сохранить урожай абрикосов.

Напомним, какие плодовые и декоративные деревья приживутся лучше всего в апреле.