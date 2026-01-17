Весенний секрет садоводов: что сыпать под вишню и черешню в марте, чтобы через 3 месяца ветки "ложились" от плодов

Как получить большой урожай вишни и черешни / © pexels.com

Реклама

Эксперты советуют учитывать возраст дерева. Молодые саженцы весной обычно не нуждаются в дополнительной подкормке: при посадке они уже получили все необходимые питательные вещества. Активно плодящие деревья следует подкармливать 3–4 раза в год, а старым деревьям (от 7 лет) обычно хватает одной подкормки.

Весенняя обработка и защита от болезней

Чтобы деревья были здоровыми и обильно плодоносили, весной их следует обработать 3% бордоской смесью. Она не только защищает от грибковых болезней, но и насыщает растение медью. Для приготовления раствора растворите в 10 литрах воды по 300 г медного купороса и негашеной извести.

Азотные удобрения для активного роста

Перед цветением вишни и черешни нуждаются в подкормке азотными удобрениями. Самые популярные варианты — мочевина или аммиачная селитра. Они стимулируют рост побегов и формирование почек.

Реклама

Органические удобрения — естественный выбор

Для взрослых деревьев отлично подходят органические удобрения: компост, коровяк, перепревший навоз, куриный помет. Достаточно 1–2 кг перепревшего навоза на дерево, разбросанного вокруг корневой зоны. Свежий навоз не следует использовать, потому что он может обжечь корни.

Важность почвы

Чтобы урожай был щедрым, вишня и черешня нуждаются в нейтральной почве. Закисление почвы часто приводит к плохому плодоношению, даже если дерево регулярно подпитывается. Если земля закислена, ее следует раскислить: на каждый квадратный метр вносят примерно 300 г извести или доломитовой муки.

Применяя эти простые правила весеннего ухода, вы обеспечите своим вишням и черешням здоровье, обильное цветение и мегаурожай уже этим летом.