Весенний тренд 2026: французский боб, который преобразит твою прическу — кому подходит и как укладывать
Есть стрижки «на один выход», а есть те, которые формируют стиль на годы. Французский боб относится ко второму типу: непринужденный, но выразительный, простой в уходе, но с характером. Он не навязывает внимание, а подчеркивает черты лица и стиля.
Французский боб — короткая или среднекороткая стрижка до линии челюсти с мягкой линией среза и естественным движением волос. Часто добавляют челку: прямую, рваную или «шторки». Стрижка выглядит естественно, даже если волосы высохли без укладки.
Отличия от других бобов
Blunt bob — четкая линия среза, французский — более мягкий.
Long bob — длиннее, закрывает ключицы, французский открывает шею.
Shaggy bob — рваный и слоистый, французский — более сдержанный.
Кому подходит
Овальное лицо — подходит любой вариант.
Вытянутое — челка и длина до челюсти сбалансируют пропорции.
Круглое — длинный боб или смещенный пробор.
Квадратное — мягкие волны и градуирование смягчают углы.
Французский боб подходит для тонких, прямых и слегка волнистых волос. Для кудрявого требуется точная длина и техника мастера.
Укладка и уход
Сушка: природная или феном.
Средства: текстурирующий спрей, крем для кончиков, сухой шампунь.
Частота стрижки: каждые 6–10 недель, челка — при необходимости.
Французский боб идеально подстраивается под городской ритм: шапки, транспорт, влажная погода не портят форму. Эта стрижка снова в тренде благодаря сочетанию стиля, простоты и практичности.