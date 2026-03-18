Весенний тренд 2026: французский боб, который преобразит твою прическу — кому подходит и как укладывать

Есть стрижки «на один выход», а есть те, которые формируют стиль на годы. Французский боб относится ко второму типу: непринужденный, но выразительный, простой в уходе, но с характером. Он не навязывает внимание, а подчеркивает черты лица и стиля.

© pexels.com

Французский боб — короткая или среднекороткая стрижка до линии челюсти с мягкой линией среза и естественным движением волос. Часто добавляют челку: прямую, рваную или «шторки». Стрижка выглядит естественно, даже если волосы высохли без укладки.

Отличия от других бобов

  • Blunt bob — четкая линия среза, французский — более мягкий.

  • Long bob — длиннее, закрывает ключицы, французский открывает шею.

  • Shaggy bob — рваный и слоистый, французский — более сдержанный.

Кому подходит

  1. Овальное лицо — подходит любой вариант.

  2. Вытянутое — челка и длина до челюсти сбалансируют пропорции.

  3. Круглое — длинный боб или смещенный пробор.

  4. Квадратное — мягкие волны и градуирование смягчают углы.

Французский боб подходит для тонких, прямых и слегка волнистых волос. Для кудрявого требуется точная длина и техника мастера.

Укладка и уход

  1. Сушка: природная или феном.

  2. Средства: текстурирующий спрей, крем для кончиков, сухой шампунь.

  3. Частота стрижки: каждые 6–10 недель, челка — при необходимости.

Французский боб идеально подстраивается под городской ритм: шапки, транспорт, влажная погода не портят форму. Эта стрижка снова в тренде благодаря сочетанию стиля, простоты и практичности.

