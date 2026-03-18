Стрижка французский боб / © pexels.com

Французский боб — короткая или среднекороткая стрижка до линии челюсти с мягкой линией среза и естественным движением волос. Часто добавляют челку: прямую, рваную или «шторки». Стрижка выглядит естественно, даже если волосы высохли без укладки.

Отличия от других бобов

Blunt bob — четкая линия среза, французский — более мягкий.

Long bob — длиннее, закрывает ключицы, французский открывает шею.

Shaggy bob — рваный и слоистый, французский — более сдержанный.

Кому подходит

Овальное лицо — подходит любой вариант. Вытянутое — челка и длина до челюсти сбалансируют пропорции. Круглое — длинный боб или смещенный пробор. Квадратное — мягкие волны и градуирование смягчают углы.

Французский боб подходит для тонких, прямых и слегка волнистых волос. Для кудрявого требуется точная длина и техника мастера.

Укладка и уход

Сушка: природная или феном. Средства: текстурирующий спрей, крем для кончиков, сухой шампунь. Частота стрижки: каждые 6–10 недель, челка — при необходимости.

Французский боб идеально подстраивается под городской ритм: шапки, транспорт, влажная погода не портят форму. Эта стрижка снова в тренде благодаря сочетанию стиля, простоты и практичности.