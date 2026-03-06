Весенняя обрезка сада весной: 6 многолетников, о которых стоит позаботиться уже в марте

Эхинацея / © Associated Press

Ранняя весна — время, когда садоводы активно приступают к работе на участке. Однако эксперты советуют не спешить с обрезкой многолетних растений, ведь для некоторых из них ранняя уборка полезна, а для других может навредить.

Об этом сообщило издание Real Simple.

После зимы грядки часто выглядят заброшенными, поэтому возникает соблазн быстро обрезать старые стебли и листья. Однако во многих регионах март еще сопровождается заморозками, поэтому важно учитывать особенности каждого растения.

Какие многолетники стоит обрезать в марте

Специалисты по садоводству называют несколько растений, которым ранневесеннее обрезание пойдет на пользу.

Рудбекия хирта (черноглазая Сьюзен)

Это выносливое многолетнее растение ежегодно отмирает до верхушки. Сухие стебли зимой могут служить кормом для птиц, но весной в них часто накапливаются грибки и вредители. Обрезка старых побегов улучшает циркуляцию воздуха и помогает новым побегам появиться без помех.

Декоративные травы

К этой группе относятся, в частности, ковыль остроцветковый, просо прутовидное и фонтанная трава. Старые листья защищают растение зимой, но перед началом весеннего роста их рекомендуют срезать, чтобы они не мешали новым побегам.

Чайно-гибридные и кустовые розы

Начало весны считается удачным временем для формовочной обрезки роз. Чайно-гибридные сорта обычно укорачивают до нескольких сильных побегов, а кустовые розы подрезают мягче, чтобы придать растению красивую форму.

Ромашка Шаста

Старые листья этих растений часто становятся влажными после зимы и могут способствовать гниению. Удаление отмерших частей помогает растению лучше развиваться и улучшает вентиляцию вокруг куста.

Гвоздика (Dianthus)

Многие сорта гвоздики остаются зелеными даже зимой. Поэтому ранней весной растение обычно лишь очищают — убирают сухие листья и потемневшие стебли.

Асклепий клубневидный (мотыльковый сорняк)

Это растение советуют обрезать только тогда, когда возле основания появляются новые побеги. Тогда старые стебли срезают примерно в нескольких сантиметрах от почвы, чтобы освободить место для нового роста.

Какие растения лучше пока не обрезать

Не все многолетники хорошо реагируют на ранневесеннюю обрезку. Для некоторых из них прошлогодние стебли служат естественной защитой от холодов.

Эксперты советуют повременить с обрезкой тропических растений, например, канны или колоказии, пока не минует риск сильных заморозков. Также не стоит спешить с древесными многолетниками — кустами или небольшими деревьями, — пока не появятся новые почки.

Среди растений, которые лучше оставить в покое в начале весны, называют также эхинацею пурпурную, люпин, наперстянку и сердцелицу зрелищную. Преждевременная обрезка может повредить молодые побеги или забрать защитный слой, который помогает растению пережить возможные заморозки.

В целом садоводы советуют ориентироваться на состояние растения: если оно полностью отмерло или уже появились новые ростки, обрезка возможна. Если же растение еще находится в состоянии покоя, лучше дать ему немного больше времени.

